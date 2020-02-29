0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 62 0

Какими смартфонами больше всего довольны пользователи – рейтинг AnTuTu

Какими смартфонами больше всего довольны пользователи – рейтинг AnTuTu

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu (сервис, который тестирует производительность смартфонов) обнародовал новый рейтинг. Это список Android-смартфонов с максимальным количеством положительных отзывов от пользователей.

В первую десятку попали сразу 3 смартфона китайского бренда Meizu. Как известно, этот производитель сейчас переживает не лучшие времена, балансируя на грани банкротства.

Рейтинг самых популярных смартфонов

Этот список возглавил смартфон Huawei Mate 30 5G. Уровень удовлетворенности которым эксперты оценили в 97,35%.

На второй строчке в рейтинге – смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Этим девайсом довольны 96,29% пользователей.

На третьей позиции – Vivo NEX 3 5G с показателем удовлетворенности 95,96%. Далее в перечне – новый флагман Xiaomi Mi 10 Pro. Он уже получил популярность на уровне 95,85%.

А первую 5-ку замыкает флагман Meizu 16th, который производитель представил еще в 2018 году.


ixbt.com

Вторая 5-ка смартфонов выглядит так:

  • Meizu 16th Plus;
  • Meizu 16s Pro;
  • OnePlus 7 Pro;
  • Samsung Galaxy S10 +;
  • Vivo iQOO Pro 5G.
По материалам Телеканал 24
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.