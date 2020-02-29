Какими смартфонами больше всего довольны пользователи – рейтинг AnTuTu

Разработчики популярного бенчмарка AnTuTu (сервис, который тестирует производительность смартфонов) обнародовал новый рейтинг. Это список Android-смартфонов с максимальным количеством положительных отзывов от пользователей.

В первую десятку попали сразу 3 смартфона китайского бренда Meizu. Как известно, этот производитель сейчас переживает не лучшие времена, балансируя на грани банкротства.

Рейтинг самых популярных смартфонов

Этот список возглавил смартфон Huawei Mate 30 5G. Уровень удовлетворенности которым эксперты оценили в 97,35%.

На второй строчке в рейтинге – смартфон Samsung Galaxy Note 10+ 5G. Этим девайсом довольны 96,29% пользователей.

На третьей позиции – Vivo NEX 3 5G с показателем удовлетворенности 95,96%. Далее в перечне – новый флагман Xiaomi Mi 10 Pro. Он уже получил популярность на уровне 95,85%.

А первую 5-ку замыкает флагман Meizu 16th, который производитель представил еще в 2018 году.



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Вторая 5-ка смартфонов выглядит так: