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Сколько украинцы истратили на новые авто в прошлом месяце (инфографика)

Сколько украинцы истратили на новые авто в прошлом месяце (инфографика)

В феврале в Украине зарегистрировали 6,9 тыс. новых автомобилей. Сумма расходов в самый короткий месяц года составила $200 млн.

Наибольшее количество автомобилей зарегистрировали в столице. В Киеве за месяц зарегистрировали 2,8 тыс. новых авто на сумму $86 млн. Это 40% от общих продаж по Украине.

Согласно рейтингам RST.ua, больше всего автомобилей реализовала марка Renault (1,2 тыс. авто), на втором месте Toyota (1,1 тыс. авто), а замыкает тройку Kia, которых за месяц зарегистрировали 500 автомобилей.

Наибольшее количество продаж среди моделей получил кроссовер Toyota RAV4, которых в феврале зарегистрировали почти полтысячи.
 

Самые популярные модели по классам (определены по габаритам без разделения на легковые и SUV):

  • A-класс (длиной до 3,6 м) – Fiat 500;
  • B-класс (3,6-4,1 м) – Renault Sandero;
  • C-класс (4,1-4,6 м) – Toyota RAV4;
  • D-класс (4,6-4,75 м) – Skoda Octavia;
  • E-класс (4,75-4,95 м) – Toyota Land Cruiser-Prado;
  • F-класс (4,95 м и более) – Mercedes-Benz GLS.

В 2019 году в Украине зарегистрировали 88 тыс. новых автомобилей. Каждая из этих машин в среднем стоила $30 тыс., а общая сумма расходов превысила $2,6 млрд. Наиболее активно новые авто покупали в декабре. Тогда зарегистрировали более 9 тыс. новых машин, при среднемесячном показателе 7,3 тыс.

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По материалам Finance.UA
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