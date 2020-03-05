Сколько украинцы истратили на новые авто в прошлом месяце (инфографика)

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В феврале в Украине зарегистрировали 6,9 тыс. новых автомобилей. Сумма расходов в самый короткий месяц года составила $200 млн.
Наибольшее количество автомобилей зарегистрировали в столице. В Киеве за месяц зарегистрировали 2,8 тыс. новых авто на сумму $86 млн. Это 40% от общих продаж по Украине.
Согласно рейтингам RST.ua, больше всего автомобилей реализовала марка Renault (1,2 тыс. авто), на втором месте Toyota (1,1 тыс. авто), а замыкает тройку Kia, которых за месяц зарегистрировали 500 автомобилей.
Наибольшее количество продаж среди моделей получил кроссовер Toyota RAV4, которых в феврале зарегистрировали почти полтысячи.
Самые популярные модели по классам (определены по габаритам без разделения на легковые и SUV):
В 2019 году в Украине зарегистрировали 88 тыс. новых автомобилей. Каждая из этих машин в среднем стоила $30 тыс., а общая сумма расходов превысила $2,6 млрд. Наиболее активно новые авто покупали в декабре. Тогда зарегистрировали более 9 тыс. новых машин, при среднемесячном показателе 7,3 тыс.
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