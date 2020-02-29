LG запатентовала смартфон с «рулонным» дисплеем и стилусом (фото)

Ещё на CES 2019 компания LG представила сворачиваемый телевизор LG OLED TV R.

Концепция пришлась по душе производителю, и теперь южнокорейский бренд запатентовал схожий форм-фактор смартфона. Изюминкой устройства также станет сворачиваемый дисплей, который можно просто выдвинуть из корпуса для увеличения его рабочей площади.



Фото: 91mobiles

Согласно патентной документации, в «походном» положении гибкий экран будет свёрнут внутри корпуса устройства, оставляя видимой лишь небольшую полоску для отображения уведомлений. LG предлагает разместить в корпусе смартфона микродвигатели, благодаря которым дисплей при необходимости будет автоматически выдвигаться наружу. Кроме того, концептуальный гаджет планируется оснастить стилусом, который будет закреплён в нижней части корпуса.



Фото: 91mobiles

В LG уверены, что возможность масштабировать дисплей позволит пользователям значительно расширить функциональность гаджета. Так, на одной его половине можно будет вводить рукописные заметки, а на другой — отправлять сообщения или осуществлять звонки. Концептуальный смартфон предусматривает работу как в альбомной, так и портретной ориентации.



Фото: 91mobiles

Представит ли в будущем LG подобный «гнущийся смартфон» неизвестно — пока он существует исключительно на бумаге.