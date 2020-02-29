Kyiv Smart Card и одноразовый QR-билет теперь можно купить на всех станциях метро

С 1 апреля общественный транспорт Киева переходит на электронный билет. На всех станциях можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card или купить одноразовый QR-билет.

Об этом сообщили в Департаменте информационно-коммуникационных технологий.

В 63 вестибюлях метро уже подключен 191 терминал самообслуживания с функционалом покупки, пополнения Kyiv Smart Card и покупки одноразового QR-билета.

В ближайшее время состоится подключение автоматов на станциях:

«Святошин»;

«Нивки»;

«Театральная»;

«Арсенальная»;

«Днепр»;

«Гидропарк»;

«Контрактовая площадь»;

«Кловская».

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Напомним, что можно приобрести QR-билет не только в распечатанном, но и в электронном виде, то есть сгенерировать на экране смартфона. С помощью QR-билета можно осуществить разовую поездку в метро, ​​автобусе, трамвае, троллейбусе, фуникулере или городской электричке. Обращаем внимание, что срок действия QR-билета – 15 суток.

Если вы постоянный пользователь общественного транспорта, уместнее приобрести Kyiv Smart Card, которая при пополнении на 50 поездок дает возможность сэкономить 1,5 грн на каждой. Карточка также работает во всех видах общественного транспорта.

Ее можно пополнить в приложении Kyiv Smart City , в кассах на станциях метро, ​​в личном кабинете киевлянина , в автоматах самообслуживания в вестибюле метро, ​​в фуникулере, на станциях скоростного трамвая, в терминалах самообслуживания Ibox , EasyPay , 2click , Приват24 с помощью чат ботов KyivPayBot и KyivMetroBot в Telegram и Facebook.