Шмыгаль: В течение января и февраля тарифы были снижены на 5 – 31%

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Вопрос тарифов прежде всего зависит от местных органов власти. Правда, украинскому правительству все же удалось снизить тарифы на тепло и в январе, и в феврале.
Такое заявление сделал украинский премьер Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству в Раде.
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По его словам, в 143 украинских населенных пунктах в течение января и февраля тарифы на тепло были снижены на 5 – 31%. Но это касается лишь того тепла, которое образуется путем сжигания природного газа.
“Работаем с местными органами власти. Было принято постановление Кабинета Министров, которое дало им возможность снижать и регулировать тариф на тепло в зависимости от уменьшения цены на природный газ – кто-то этим воспользовался, кто-то нет”, – подчеркнул глава Кабмина.
Шмыгаль отметил, что цены почти выровнялись. То есть разрыв в 2 и более раз между ценами на тепло уменьшился и стал практически минимальным.
“Одинаковые тарифы зависят от состояния сетей и самого оборудования, однако сама дифференциация стала более сбалансированной благодаря действиям и правительства, и местного самоуправления”,– подытожил Шмыгаль.
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