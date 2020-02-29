Назвали самые популярные авто на «еврономерах» в Украине

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Внутренние перепродажи легковушек в феврале несколько сбавили темп.
Об этом свидетельствует исследование auto.ria.
Совсем другая ситуация в сегменте «свежепригнанных» легковых автомобилей: в феврале первую регистрацию прошли 34 тысячи б/у автомобилей, что на 5 тысяч больше, чем в январе этого же года.
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“То есть, авторынок сейчас демонстрирует повышение интереса покупателей к машинам, которые ввозятся из-за границы”, – отмечается в исследовании.
Топ-10 самых популярных авто на еврономерах в Украине:
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