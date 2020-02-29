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Назвали самые популярные авто на «еврономерах» в Украине

Назвали самые популярные авто на «еврономерах» в Украине

Внутренние перепродажи легковушек в феврале несколько сбавили темп.

Об этом свидетельствует исследование auto.ria.

Совсем другая ситуация в сегменте «свежепригнанных» легковых автомобилей: в феврале первую регистрацию прошли 34 тысячи б/у автомобилей, что на 5 тысяч больше, чем в январе этого же года.

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“То есть, авторынок сейчас демонстрирует повышение интереса покупателей к машинам, которые ввозятся из-за границы”, – отмечается в исследовании.

Топ-10 самых популярных авто на еврономерах в Украине:

  • VW Passat – 1860 авто;
  • Skoda Octavia – 1784 авто;
  • VW Golf – 1436 авто;
  • Renault Megane – 1337 авто;
  • Ford Focus – 1213 авто;
  • Skoda Fabia – 876 авто;
  • Opel Astra – 812 авто;
  • VW Jetta – 742 авто;
  • Opel Zafira – 736 авто;
  • Nissan Rogue – 570 авто.

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По материалам Finance.UA
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