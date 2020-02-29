Фонд гарантирования выставит на продажу крупные пулы кредитов банка «Надра»

Фонд гарантирования вкладов в марте и апреле выставит на аукцион пулы активов неплатежеспособного ПАО «КБ «Надра».

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

В состав крупных пулов войдут портфели кредитов физических лиц, обеспеченных ипотекой, беззалоговые и автокредиты физлиц, а также кредиты, предоставленные юридическим лицам.

Аукционы будут проведены на электронной площадке PROZORRO.Продажи по голландской модели, с постепенным снижением цены лота в течение дня.

Это будет завершающий этап продажи активов банка, срок ликвидации которого истекает в июне 2020 года.

“Мы приглашаем инвесторов уже сегодня ознакомиться с портфелями кредитов в составе пулов, всей сопутствующей документацией и другой важной информацией, необходимой для принятия решения об участии в торгах. Советуем сделать это заранее, не дожидаясь сообщения о дате предстоящего аукциона”, – сообщает пресс-служба.

Информацию о пулах можно получить в банке по адресу: г. Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 15, а также в виртуальной комнате данных, алгоритм доступа к ней – по ссылке . Точная дата торгов будет сообщена на сайте Фонда – по ссылке .

Торги пройдут по открытой, прозрачной процедуре. Принять участие в них может каждый желающий, кроме заемщиков и поручителей по этим кредитам. Победителем аукциона станет тот, кто предложит наивысшую цену за лот.

Добавим, что ранее ипотечные и предоставленные юрлицам кредиты выставлялись на продажу на индивидуальных торгах, но пока не нашли своего покупателя.