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Киев может остаться без газа из-за отсутствия договора на транспортировку

Киев может остаться без газа из-за отсутствия договора на транспортировку

ООО “Оператор ГТС Украины” планирует прекратить транспортировку газа к сетям “Киевгаза”, поскольку компания не подписала типовой договор на транспортировку газа в предложенном варианте.

Об этом сообщает пресс-служба “Оператора ГТС”.

Как отметили в пресс-службе, в результате это повлечет остановку газоснабжения всех потребителей в столице.

В компании отметили, что в декабре 2019 года “Оператор ГТС” направил “Киевгазу” для подписания проект договора транспортировки природного газа. Однако в ответ получил вариант соглашения вместе с протоколом разногласий.

По мнению “Оператора ГТС”, эти изменения “в корне меняют типовой договор и тем самым создают дискриминационные условия по отношению к другим участникам рынка”.

“С целью недопущения энергетического коллапса в городе Киеве “Оператор ГТС Украины” обратился к НКРЭКУ с требованием провести проверку соблюдения “Киевгазом” лицензионных условий осуществления деятельности по распределению природного газа, а именно – о наличии у этого оператора ГРС действующего договора с ОГТСУ на транспортировку газа в соответствии с типовым договором”, – говорится в сообщении

По материалам Finance.UA
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