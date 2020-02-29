Расходы Бюджета за два месяца на 22 млрд грн меньше плана - Счетная палата

За два месяца 2020 года расходы общего фонда Государственного бюджета меньше Плана на 22 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

“За два месяца текущего года расходы общего фонда государственного бюджета не проведены более чем на 22 млрд грн. И значительная часть из этой суммы – средства на выплату льгот, субсидий и социальные выплаты”, – заявил глава Счетной палаты Валерий Пацкан.

Он отметил, что уже второй месяц продолжается тенденция невыполнения плановых показателей бюджета.

“Расходы общего фонда в январе-феврале проведены на 22,2 млрд грн, или 14,5%, меньше плана. Более 30% – 7 млрд грн из непроведенных расходов – выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме и выплата некоторых видов пособий, компенсаций, денежного обеспечения и оплата услуг отдельным категориям населения”, – сказал Пацкан.

Он добавил, что также не проведены расходы на 3,5 млрд грн (24,8% плана) на обеспечение деятельности Вооруженных сил Украины, закупку и ремонт вооружения, военной техники, средств и оборудования.

“Не начато выполнение 43 бюджетных программ на сумму 0,8 млрд гривен. В частности, не осуществлялись расходы для оказания финансовой поддержки сельхозтоваропроизводителям на сумму 0,2 млрд грн, доплаты работникам за работу в зоне отчуждения и гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы, – на 0,1 млрд гривен. По состоянию на 5 марта Государственной казначейской службе Украины для проведения расходов не представлено почти четверти паспортов бюджетных программ”, – отметил Пацкан.

По его словам, меньше плана поступило налога на добавленную стоимость с ввезенных на таможенную территорию Украины товаров – на 13,8 млрд грн (27%), акцизного налога с произведенных в Украине подакцизных товаров – на 2,4 млрд грн (24,8%). Финансирование общего фонда государственного бюджета осуществлялось прежде всего за счет государственных заимствований. Они составляли более 65 млрд грн. Хотя в планах была сумма на 20,5 млрд грн, или 24,0%, больше.