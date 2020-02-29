По информации на 12:20, размещенной в сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (27,428 млн и 22,956 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (28 и 27), максимальный курс продажи доллара 24,80 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 24,74-24,78 гривен за доллар.

На текущее время в Сервисе присутствуют 45 активных заявок по доллару на сумму 50,384 млн грн.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



Вниманию ПРОДАВЦОВ – 7 лучших заявок “Куплю”:

24,7400 – 50 000

24,7400 – 99 999

24,7300 – 200 000

24,7300 – 120 000

24,7300 – 21 000

24,7300 – 25 000

24,7200 – 33 333

24,7200 – 55 555

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

24,7000 – 10 000

24,7300 – 10 000

24,7500 – 10 000

24,7500 – 5 000

24,7500 – 25 000

24,7600 – 77 777

24,7700 – 99 999

Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 24,7949 грн.

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 24,7098 грн.

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.

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