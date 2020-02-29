Как банки будут работать в праздники в 2020 году (календарь)

Банковская система в 2020 году будет работать согласно общему графику праздничных и выходных дней в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“В этом году дополнительно к выходным дням в субботу и воскресенье будем иметь еще ряд выходных дней. Это связано с переносом праздничных дней, приходящихся на субботу и воскресенье, на следующий рабочий день. Перенос рабочего дня произошел только в январе этого года, дополнительных переносов рабочих дней в 2020 году уже не предвидится”, – говорится в сообщении.

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НБУ

Справка Finance.ua

Национальный банк включил в перечень системно важных банков”:https://news.finance.ua/ru/news/-/466505/natsionalnyj-bank-onovyv-perelik-systemno-vazhlyvyh-bankiv А-Банк вместо Укрсоцбанка.

Четыре банка государственного сектора в 2019 году получили прибыль в размере 35,2 млрд грн, что в 2,4 раза больше, чем в 2018 году (14,6 млрд грн).

В 2019 году из 75 банков, действующих в Украине, убыточными были только шесть, их совокупный убыток составил 0,2 млрд грн.