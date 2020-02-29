Как банки будут работать в праздники в 2020 году (календарь)

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Банковская система в 2020 году будет работать согласно общему графику праздничных и выходных дней в Украине.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
“В этом году дополнительно к выходным дням в субботу и воскресенье будем иметь еще ряд выходных дней. Это связано с переносом праздничных дней, приходящихся на субботу и воскресенье, на следующий рабочий день. Перенос рабочего дня произошел только в январе этого года, дополнительных переносов рабочих дней в 2020 году уже не предвидится”, – говорится в сообщении.
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НБУ
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