0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 93 0

Как банки будут работать в праздники в 2020 году (календарь)

Как банки будут работать в праздники в 2020 году (календарь)

Банковская система в 2020 году будет работать согласно общему графику праздничных и выходных дней в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

“В этом году дополнительно к выходным дням в субботу и воскресенье будем иметь еще ряд выходных дней. Это связано с переносом праздничных дней, приходящихся на субботу и воскресенье, на следующий рабочий день. Перенос рабочего дня произошел только в январе этого года, дополнительных переносов рабочих дней в 2020 году уже не предвидится”, – говорится в сообщении.

Читайте также: FinAwards 2020: Какие банки и банковские продукты объявлены лучшими


НБУ

Справка Finance.ua

  • Национальный банк включил в перечень системно важных банков”:https://news.finance.ua/ru/news/-/466505/natsionalnyj-bank-onovyv-perelik-systemno-vazhlyvyh-bankiv А-Банк вместо Укрсоцбанка.
  • В 2019 году из 75 банков, действующих в Украине, убыточными были только шесть, их совокупный убыток составил 0,2 млрд грн.
  • По данным НБУ, объем гривневых депозитов в украинских банках за 2019 год вырос на 18,5% – до 639,733 миллиарда гривен.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.