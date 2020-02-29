Новые правила согласования проектов землеустройства: Правительство приняло постановление

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С 1 мая 2020 года будут изменены правила согласования проектов землеустройства.
Об этом сообщает Держгеокадастр.
Правительство приняло новое Постановление, согласно которому с 1 мая 2020 года:
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“Вышеуказанный принцип неоднократно доказывал свою эффективность. Например, с введением экстерриториального согласования проектов отвода, процент отрицательных заключений сократился с 40 до 15%”, – отмечают в Госгеокадастре.
Что это даст. Когда вся документация будет разрабатываться согласно требованиям законодательства, а не по «региональным особенностям» и «традициям», ожидается ликвидация каких-либо проявлений субъективного фактора и уменьшение количества отказов по остальной документации до 15%.
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