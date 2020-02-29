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Новые правила согласования проектов землеустройства: Правительство приняло постановление

Новые правила согласования проектов землеустройства: Правительство приняло постановление

С 1 мая 2020 года будут изменены правила согласования проектов землеустройства.

Об этом сообщает Держгеокадастр.

Правительство приняло новое Постановление, согласно которому с 1 мая 2020 года:

  • будет действовать экстерриториальный принцип согласования всех видов документации по землеустройству;
  • будет функционировать только электронная форма (с применением квалифицированной электронной подписи) подачи на согласование в территориальные органы Госгеокадастра документации по землеустройству (получение заключения о рассмотрении также будет происходить онлайн);
  • к проектам отвода будут добавлены 7 видов документации по землеустройству (в частности по инвентаризации и рекультивации земель, необходимой для снятия и перенесения плодородного слоя почвы).

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“Вышеуказанный принцип неоднократно доказывал свою эффективность. Например, с введением экстерриториального согласования проектов отвода, процент отрицательных заключений сократился с 40 до 15%”, – отмечают в Госгеокадастре.

Что это даст. Когда вся документация будет разрабатываться согласно требованиям законодательства, а не по «региональным особенностям» и «традициям», ожидается ликвидация каких-либо проявлений субъективного фактора и уменьшение количества отказов по остальной документации до 15%.

По материалам Finance.UA
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