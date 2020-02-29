ПриватБанк и НБУ проиграли апелляцию в деле с заводом Коломойского

Северный апелляционный хозсуд признал претензии завода олигарха Игоря Коломойского на 22 млн грн к государственному ПриватБанку и Национальному банку Украины.

Суд оставил в силе решение Хозсуда Киева от 17 декабря 2019 года, который удовлетворил иск “Никопольского завода ферросплавов” к ПриватБанку и взыскал с банка в пользу завода 21,8 млн грн, сообщает Finbalance.

Указано, что эту сумму НЗФ как поручитель, выполнив мировое соглашение, оплатил Нацбанку в рамках частичного погашения задолженности ПриватБанка по рефинансированию.

“Согласно судебным материалам, НЗФ передавал в залог для НБУ движимое имущество (тепловозы, полувагоны) стоимостью 40 млн грн. Соответствующие обременения были сняты после выплаты поручителем для кредитора 21,8 млн грн, как это было предусмотрено мировым соглашением”, — говорится в материале.

Ранее НБУ заявлял, что инициатором мирового соглашения был НЗФ, и оно предусматривало возможность погашения суммы обязательств в течение 12 месяцев равными частями без комиссии. При этом 6 сентября 2019 года завод досрочно погасил всю эту задолженность.

Напомним, Хозяйственный суд Киева частично удовлетворил иск “Никопольского завода ферросплавов” к ПриватБанку и решил взыскать с него 21,85 млн грн.

Из-за этого решения Национальный банк Украины могут лишить возможности забирать долги с компаний бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского за кредиты рефинансирования через взыскание залогового имущества.