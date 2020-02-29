0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 97 0

Honda в 2020 году начнет продавать новый компактный кроссовер

Honda в 2020 году начнет продавать новый компактный кроссовер

Honda в середине 2020 года представит свой совершенно новый компактный кроссовер. Он станет глобальной моделью, то есть его будут продавать на всех континентах.

Honda HR-V нового поколения, которая появится в 2021 году, увеличится в размерах по сравнению с моделью текущего поколения. Ее длина составит около 4,4 метра. Это значит, что в «хондовской» линейке освободится место для абсолютно нового компактного кроссовера. Какое он получит название – мы пока не знаем.

Honda HR-V

Новый небольшой кроссовер «Хонды» построят на той же платформе, что и седан City. У них будут одинаковые двигатели и похожие салоны (японский автогигант так сокращает расходы). Речь, в частности, идет про 1,0 л бензиновый турбомотор и про 1,5 л бензиновый агрегат (он может поставляться с гибридной системой e-HEV). Дизельные моторы тоже предусматриваются.

Итак, этот кроссовер появится в середине текущего года. Значит, уже скоро мы можем увидеть шпионские фотографии с ним в главной роли, ведь надо же «Хонде» его тестировать.

Honda планирует выпустить на рынок ещё один новый кроссовер, но его размеры будут немножко больше (более 4 метров). Он должен конкурировать с Hyundai Creta, Nissan Kicks и Kia Seltos.

Honda HR-V

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.