Honda в 2020 году начнет продавать новый компактный кроссовер

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Honda в середине 2020 года представит свой совершенно новый компактный кроссовер. Он станет глобальной моделью, то есть его будут продавать на всех континентах.
Honda HR-V нового поколения, которая появится в 2021 году, увеличится в размерах по сравнению с моделью текущего поколения. Ее длина составит около 4,4 метра. Это значит, что в «хондовской» линейке освободится место для абсолютно нового компактного кроссовера. Какое он получит название – мы пока не знаем.
Honda HR-V
Новый небольшой кроссовер «Хонды» построят на той же платформе, что и седан City. У них будут одинаковые двигатели и похожие салоны (японский автогигант так сокращает расходы). Речь, в частности, идет про 1,0 л бензиновый турбомотор и про 1,5 л бензиновый агрегат (он может поставляться с гибридной системой e-HEV). Дизельные моторы тоже предусматриваются.
Итак, этот кроссовер появится в середине текущего года. Значит, уже скоро мы можем увидеть шпионские фотографии с ним в главной роли, ведь надо же «Хонде» его тестировать.
Honda планирует выпустить на рынок ещё один новый кроссовер, но его размеры будут немножко больше (более 4 метров). Он должен конкурировать с Hyundai Creta, Nissan Kicks и Kia Seltos.
Honda HR-V
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