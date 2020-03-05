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Производитель смартфонов TCL представил два необычных прототипа (видео)

Производитель смартфонов TCL представил два необычных прототипа (видео)

Китайский производитель смартфонов TCL, который выпускает гаджеты под брендами Alcatel, BlackBerry и Palm, представил два необычных прототипа: сложное устройство, которое можно развернуть с телефона с 6,7-дюймовым экраном в 10-дюймовый планшет и смартфон-слайдер с выдвижным экраном.

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Как сообщает The Verge, первое устройство отличается тем, что складывается в три раза зигзагообразно. Если планшет сложить один раз – получится устройство размером с е-книгу, а если дважды – смартфон. Новинка имеет три экрана и два откидных механизма. Продукт TCL оснащен тремя довольно тяжелыми батареями.

Смартфон-слайдер с выдвижным экраном позволяет пользователю расширить экран с 6,7 до 7,8 дюймов для большего удобства. Механизм моторизованный, для его активации предусмотрена специальная клавиша. Эксперты считают, что таким образом раскладывания сможет решить проблему с петлями и шарнирами, однако пока они не готовы сказать, насколько это устройство надежно.

Пока что компания не раскрыла, будут ли аксессуары изготавливаться для широкой продажи.

По материалам The page
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