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В 2020 г. будет поставлено свыше 225 млн смартфонов с поддержкой eSIM

В 2020 г. будет поставлено свыше 225 млн смартфонов с поддержкой eSIM

Смартфоны со встроенными SIM-картами продолжают расширять подконтрольные территории. По мнению аналфитиков из ABI Research, после недавнего представления поддерживающего эту технологию линейки Samsung S20, их мировые поставки значительно возрастут и по итогам нынешнего года преодолеют рубеж в 225 млн устройств.

После того, как Apple в 2018 г. анонсировала модели XR и S с поддержкой eSIM, внимание наблюдателей было всецело приковано к Samsung, как к следующему OEM, способного обеспечить эмуляцию SIM-карты в своих флагманских решениях.

С другой стороны, хотя операторы услуг продолжают улучшать поддержку eSIM, на сегодняшний день нет провайдера, поддерживающего исключительно встроенные SIM-карты. Более того, многие операторы еще не готовы к оказанию услуг при помощи eSIM.

По материалам internetua.com
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