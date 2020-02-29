В Харькове решили давать тепло по часам

В Харькове ввели новый график подачи тепла из-за теплой погоды.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба местного горсовета.

По словам заместителя главного инженера КП “Харьковские тепловые сети” Евгения Зинченко, среднесуточная температура наружного воздуха в городе составляет 11-12 градусов тепла и выше, а согласно нормативным документам, отопительный сезон прекращается, когда на протяжении трех суток температура воздуха на улице – 8 градусов тепла.

Однако местные власти пока не планируют полностью отключать отопление, поскольку за почти два месяца до окончания отопительного сезона погода может измениться. Чтобы сэкономить ресурсы сейчас и избежать перегрева зданий, на предприятии перешли на график группового регулирования тепла.

“Продолжительность отключения тепла зависит от среднесуточной температуры наружного воздуха. При 11 градусах тепла длительность отключения составит 12 часов, то есть на 12 часов отопление отключаем, на 12 – подаем”, – отметил Зинченко.

Он пояснил, что это позволит удерживать нормальную температуру внутри домов, чтобы людям было комфортно. В компании также уверены, что такая система поможет потребителям сэкономить на оплате коммунальных услуг.