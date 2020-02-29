0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 446 0

ТОП-3 отрасли по размеру зарплат в Украине в 2019 году

ТОП-3 отрасли по размеру зарплат в Украине в 2019 году

По данным Государственной службы статистики, самый высокий уровень средней заработной платы в 2019 году был у работников авиатранспорта.

Об этом сообщает Госстат.

Топ-3 отрасли по размеру зарплат в Украине в 2019 году:

  • Авиационный транспорт – 27 300 грн/месяц в среднем.
  • Финансы, страховая деятельность – 19 132 грн
  • Сфера информации и технологий – 17 543 грн (+22,9% по сравнению с 2018 годом).

Средняя зарплата в Украине за 25 лет выросла в 144 раза – с 73 гривен в 1995 году до 10 497 гривен в 2019 году.

Справка Finance.ua:

  • В течение 2019 года заработная плата среднестатистического украинца выросла на 19,6%.
  • Самые высокие заработки зафиксированы в столице. В прошлом году здесь в среднем получали 13 836 грн, в этом году уже 16 294 грн. В процентах разница составляет 17,4%.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 👛

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.