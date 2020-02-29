По данным Государственной службы статистики, самый высокий уровень средней заработной платы в 2019 году был у работников авиатранспорта.

Об этом сообщает Госстат.

Топ-3 отрасли по размеру зарплат в Украине в 2019 году:

Авиационный транспорт – 27 300 грн/месяц в среднем.

Финансы, страховая деятельность – 19 132 грн

Сфера информации и технологий – 17 543 грн (+22,9% по сравнению с 2018 годом).

Средняя зарплата в Украине за 25 лет выросла в 144 раза – с 73 гривен в 1995 году до 10 497 гривен в 2019 году.

Справка Finance.ua:

В течение 2019 года заработная плата среднестатистического украинца выросла на 19,6%.

Самые высокие заработки зафиксированы в столице. В прошлом году здесь в среднем получали 13 836 грн, в этом году уже 16 294 грн. В процентах разница составляет 17,4%.

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