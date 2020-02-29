Руководство Одесского припортового завода подозревают в хищении более 90 млн гривен

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальное антикорупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении двум руководителям Одесского припортового завода в нанесении 93,3 млн гривен ущерба.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
Также подозрение сообщили доверенному лицу народного депутата 8-го созыва, который выступил организатором схемы, и владельцу компании-нерезидента. Действия всех четырех человек квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
“Доверенное лицо народного депутата Украины 8-го созыва организовало схему, по которой Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям с реального сектора экономики по конкурентоспособным ценам. Однако физически поставки обеспечивал этим компаниям ОПЗ, – сообщили в НАБУ.
Как отметили правоохранители, должностные лица ОПЗ были задержаны. На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения. Местонахождение остальных двух фигурантов на данный момент не установлено.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Отмена скидки для населения за потребление первых 100 кВт высвободит 10 млрд грн, - ОржельВчера, 17:16 - 6822 20
Эксперт рассказал, почему в условиях теплой зимы не снижают температуру в батареях4 ч. назад - 1729 19
Шмыгаль назвал три первых шага для "спасения" промышленностиОколо часа назад - 811 6
Президент объяснил "хаос" с платежками в январе и февралеВчера, 16:01 - 1992 6
Аналоги ипотеки в Украине: как дешево купить жилье4 ч. назад - 1210 5
Отмена скидки для населения за потребление первых 100 кВт высвободит 10 млрд грн, - ОржельВчера, 17:16 - 6822 20
"Новая почта" начала доставлять грузы "Ин Тайма"Вчера, 16:38 - 3421 2
Потребление воды в Украине могут ограничитьВчера, 15:00 - 3156 2
Сколько зарабатывают украинцы за час работыВчера, 17:07 - 2616 4
Президент объяснил "хаос" с платежками в январе и февралеВчера, 16:01 - 1992 6
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)Вчера, 15:34 - 235
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)Позавчера, 14:10 - 371 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 435 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 2550
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1286 6