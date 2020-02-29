Руководство Одесского припортового завода подозревают в хищении более 90 млн гривен

Национальное антикорупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении двум руководителям Одесского припортового завода в нанесении 93,3 млн гривен ущерба.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Также подозрение сообщили доверенному лицу народного депутата 8-го созыва, который выступил организатором схемы, и владельцу компании-нерезидента. Действия всех четырех человек квалифицированы по ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

“Доверенное лицо народного депутата Украины 8-го созыва организовало схему, по которой Одесский припортовый завод продавал минеральные удобрения заранее определенной компании по ценам ниже рыночных. В дальнейшем эта компания перепродавала товар иностранным компаниям с реального сектора экономики по конкурентоспособным ценам. Однако физически поставки обеспечивал этим компаниям ОПЗ, – сообщили в НАБУ.

Как отметили правоохранители, должностные лица ОПЗ были задержаны. На данный момент решается вопрос об избрании им меры пресечения. Местонахождение остальных двух фигурантов на данный момент не установлено.