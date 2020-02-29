Межбанк: гривна начала сдавать позиции

Торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 24,68/24,72 UAH/USD.

До 10.20 курс не изменил своего положения.

К 10:30 курс безналичного доллара поднялся до 24,70/24,73 UAH/USD. К 10:40 курс доллара на Межбанке продолжил повышение и оказался на отметке 24,74/24,77 UAH/USD.

По состоянию на 11:00 курсы доллара на Межбанке оказались на отметке 24,76/24,78 UAH/USD.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,70 / 24,72

евро – 27,64 / 27,66

российский рубль – 0,3684 / 0,3691

Курсы валют на Межбанке

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