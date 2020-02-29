Шмыгаль назвал три первых шага для "спасения" промышленности

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По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, три неотложных шага для улучшения ситуации в промышленном сектора это – коммуникация с промышленниками, лоббизм на мировых рынках и создание соответствующих условий в налоговой сфере.
Об этом он заявил во время часа вопросов парламента к правительству.
“Получить ответы от промышленников, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, в чем они нуждаются – а это порядка 100 шагов, которые необходимо предпринять правительству и парламенту, чтобы бизнес почувствовал себя дома, мог спокойно делать свою работу.
…Мы договорились, что мы не делаем реформ без тех, для кого мы это делаем”, – заявляет премьер.
“Сегодня Украина едва ли не единственная страна в мире, которая не занимается лоббизмом наших промышленников и аграриев на международных рынках – они сами искали для себя сбыт”, – отмечает глава правительства.
“Это общие фразы сегодня, но третий шаг вытекает из первого – то, что мы услышим от промышленников и предпринимателей – так и будем работать, это будет безотлагательно”, – резюмировал Шмыгаль.
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