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Шмыгаль назвал три первых шага для "спасения" промышленности

Шмыгаль назвал три первых шага для "спасения" промышленности

По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, три неотложных шага для улучшения ситуации в промышленном сектора это – коммуникация с промышленниками, лоббизм на мировых рынках и создание соответствующих условий в налоговой сфере.

Об этом он заявил во время часа вопросов парламента к правительству.

“Получить ответы от промышленников, предпринимателей, малого и среднего бизнеса, в чем они нуждаются – а это порядка 100 шагов, которые необходимо предпринять правительству и парламенту, чтобы бизнес почувствовал себя дома, мог спокойно делать свою работу.

…Мы договорились, что мы не делаем реформ без тех, для кого мы это делаем”, – заявляет премьер.

  • Работа на внешних рынках, для того чтобы развить экспортный потенциал.

“Сегодня Украина едва ли не единственная страна в мире, которая не занимается лоббизмом наших промышленников и аграриев на международных рынках – они сами искали для себя сбыт”, – отмечает глава правительства.

  • Создание соответствующих условий с точки зрения и налогов и занятости для бизнеса.

“Это общие фразы сегодня, но третий шаг вытекает из первого – то, что мы услышим от промышленников и предпринимателей – так и будем работать, это будет безотлагательно”, – резюмировал Шмыгаль.

По материалам Економічна Правда
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