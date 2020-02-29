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Немцы построят в Одесской области три ветроэлектростанции

Немцы построят в Одесской области три ветроэлектростанции

Немецкая компания Notus Energy намерена построить к 2022 году три ветроэлектростанции в Одесской области. Представитель компании Отто Ханнес Гайнер и глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый подписали соответствующий меморандум о сотрудничестве. Об этом сообщает местное издание “Трасса Е-95”.

“Год назад мы начали рассматривать Украину, ознакомились с одесскими проектами и договорились о совместной реализации данного проекта”, — рассказал Отто Ханнес Гайнер.

Все три объекта будут построены на территории Овидиопольского района — вблизи посёлков Либенталь, Роксоланы и райцентра.

В частности, электростанция мощностью 120 МВт появится в Авангардовской ОТГ, мощностью 88 МВт — на территории Роксолановского сельсовета и 93,5 МВт — на территории Овидиопольского сельсовета.

В строительство электростанций немцы готовы вложить 452 миллиона евро. 180 млн евро на первую, 132 млн евро — на вторую и 140 млн евро — в третью. Начать строительство планируют уже в 2020 году, а ввести в эксплуатацию — в 2022 году.

“Будут построены линии электропередачи, электрические подстанции и осуществлены реконструкции существующих подстанций и других объектов, что обеспечит энергетическую безопасность района и области. Немцы инвестируют в местную инфраструктуру и социальные объекты 30 тысяч евро за каждый построенный ветровой агрегат. А главное — это еще один шаг для сохранения окружающей среды и развития возобновляемой энергетики”, — заявил Максим Куцый.

Отметим, что в Одесской области уже есть три ветровые электростанции, последнюю открыли в сентябре 2019 года около села Дальник Овидиопольского района.

Кроме этого, ветроэлектростанции планировали разместить в Арцизском районе возле села Виноградовка и в Килийском — между селом Шевченково и Килией. Под их строительство в октябре 2019 года согласовали детальные планы территорий.

По материалам Дело
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