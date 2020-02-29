Эксперт рассказал, почему в условиях теплой зимы не снижают температуру в батареях

Изношенность тепловых сетей в Украине не позволяет задуматься об уменьшении нагрева в батареях, и поставщики услуги вынуждены держать постоянную температуру, не взирая на то, тепло ли на улице или морозно.

Об этом в комментарии ГолосUA сообщил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Он пояснил, что в последний раз видел инициированную программу модернизации системы теплоснабжения еще в 2013 году. Она предусматривала замену сетей, чтобы минимизировать потери. На программу должно было быть выделено 3 млрд евро. Однако после Майдана о программе не вспоминали.

«После этого ни правительство Яценюка, ни правительство Гройсмана, ни Кабмин Гончарука аналогичных программ не предлагали, соответственно, и не собирались реализовывать», – констатировал Юрий Корольчук.

Эксперт напомнил, что сейчас из-за аномально теплой весны можно было бы задуматься об уменьшении нагрева в батареях – это позволило бы сэкономить ресурс и позаботиться о жителях квартир, которые страдают от жары.

Однако изношенность сетей не позволяет это сделать, и производители услуги вынуждены держать одну температуру, не взирая на то, независимо от погоды.

«Чем меньше теплоноситель, тем больше в трубах выделяется углекислого газа, который провоцирует коррозию сетей и в дальнейшем порывы теплотрасс», – уточнил Юрий Корольчук. Например, недавний порыв на теплотрассе на киевском мосту Патона является следствием того, что производитель тепла, учитывая то, что потеплело, попытался снизить температуру в батареях.

«Ввиду изношенности сетей снизить температуру из-за риска порывов становится огромной проблемой. И без модернизации сетей украинцам придется изнывать от жары в квартирах. Несмотря на то, что это лишний расход ресурса, «Нафтогаз» от этого не пострадает, ведь население в любом случае заплатит за эту, пусть и не нужную в условиях теплой весны, услугу», – подытожил Юрий Корольчук.