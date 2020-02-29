Межбанк: гривна продолжила свое укрепление

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В четверг торги валютного Межбанка в секторе доллара стартовали с уровней 24,76/24,78 UAH/USD. По состоянию на 11:00 курсы доллара на Межбанке опустились к отметке 24,72/24,74 UAH/USD.
Около 11:20 доллар повысился до уровня 24,75/24,78 UAH/USD.
По состоянию на 13:00 котировки доллара начали снижение и оказались в указанный час на отметке 24,72/24,74 UAH/USD. В 14:10 доллар опустился до 24,71/24,73 UAH/USD.
К 16:00 курс безналичного доллара опустился до 24,70/24,72 UAH/USD.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,71 / 24,73
евро – 27,67 / 27,69
российский рубль – 0,3717 / 0,3722
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1179 / 1,1180
Курсы валют на Межбанке
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