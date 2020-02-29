Chevrolet решил обновить модель, которая не менялась уже 20 лет (фото)

Компания Chevrolet решила обновить моторную гамму фургона Express, который с 2003 года выпускается в одном поколении.

Фургон Chevrolet Express появился на рынке еще в 1995 году, и с тех пор пережил всего одну смену поколений — в 2003 компания пересмотрела дизайн, сделав его больше похожим на легковые модели, и оснастила автомобиль новыми моторами семейства LS.



Фото: Motor

C тех пор Express продается без каких-либо радикальных изменений. Но даже несмотря на серьезную конкуренцию со стороны других американских автопроизводителей, Express остается важной моделью для Chevrolet — за прошлый год компания смогла реализовать 77 000 экземпляров.

Спустя 20 лет присутствия на рынке в одном кузове и с одним набором двигателей, фургон наконец-то получит заслуженное обновление. Представители компании объявили, что в ближайшее время в моторной гамме появится новый, более мощный агрегат.



Фото: Motor

Так, привычный шестилитровый V8 заменят 6,6-литровым агрегатом, который дебютировал на Chevrolet Silverado HD 2020 модельного года. Двигатель оснащен системой прямого впрыска топлива, а его отдача составляет 401 лошадиную силу и 629 Нм крутящего момента.

Прошлый двигатель на пике мог выдавать 341 лошадиную силу и 505 Нм крутящего момента. В компании рассчитывают, что новый агрегат будет пользоваться спросом — по их данным, около 70 процентов клиентов предпочитают именно более объемный 6,0-литровый мотор, поэтому 6,6-литровый должен пользоваться еще большей популярностью.

Касательно трансмиссии производитель пока не делал никаких заявлений, однако есть большая доля вероятности, что коробку фургон Express также позаимствует у Silverado HD и это будет шестиступенчатый автомат. Появиться новый агрегат должен уже на машинах 2021 модельного года, которые поступят в продажу в конце лета.