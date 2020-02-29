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Chevrolet решил обновить модель, которая не менялась уже 20 лет (фото)

Chevrolet решил обновить модель, которая не менялась уже 20 лет (фото)

Компания Chevrolet решила обновить моторную гамму фургона Express, который с 2003 года выпускается в одном поколении.

Фургон Chevrolet Express появился на рынке еще в 1995 году, и с тех пор пережил всего одну смену поколений — в 2003 компания пересмотрела дизайн, сделав его больше похожим на легковые модели, и оснастила автомобиль новыми моторами семейства LS.


Фото: Motor

C тех пор Express продается без каких-либо радикальных изменений. Но даже несмотря на серьезную конкуренцию со стороны других американских автопроизводителей, Express остается важной моделью для Chevrolet — за прошлый год компания смогла реализовать 77 000 экземпляров.

Спустя 20 лет присутствия на рынке в одном кузове и с одним набором двигателей, фургон наконец-то получит заслуженное обновление. Представители компании объявили, что в ближайшее время в моторной гамме появится новый, более мощный агрегат.


Фото: Motor

Так, привычный шестилитровый V8 заменят 6,6-литровым агрегатом, который дебютировал на Chevrolet Silverado HD 2020 модельного года. Двигатель оснащен системой прямого впрыска топлива, а его отдача составляет 401 лошадиную силу и 629 Нм крутящего момента.

Прошлый двигатель на пике мог выдавать 341 лошадиную силу и 505 Нм крутящего момента. В компании рассчитывают, что новый агрегат будет пользоваться спросом — по их данным, около 70 процентов клиентов предпочитают именно более объемный 6,0-литровый мотор, поэтому 6,6-литровый должен пользоваться еще большей популярностью.

Касательно трансмиссии производитель пока не делал никаких заявлений, однако есть большая доля вероятности, что коробку фургон Express также позаимствует у Silverado HD и это будет шестиступенчатый автомат. Появиться новый агрегат должен уже на машинах 2021 модельного года, которые поступят в продажу в конце лета.

По материалам motor.ru
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