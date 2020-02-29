0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Верховный суд обязал Укрспирт заплатить 33 млн грн штрафа Антимонопольному комитету

Верховный суд обязал Укрспирт заплатить 33 млн грн штрафа Антимонопольному комитету

Антимонопольный комитет выиграл в Верховном суде дело против государственного предприятия Укрспирт. В частности, Укрспирт обязали заплатить 33 миллиона гривен штрафа за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщают в Антимонопольном комитете Украины.

Дело против Укрспирта касается расследования деятельности компании за 2017 — первую половину 2018 года. По данным Антимонопольного комитета, доля Укрспирта на рынке производства спирта тогда достигала 100% (ведь это единственная компания в Украине, которая может изготавливать спирт).

Читайте также: Заводы Укрспирта начнут готовить к приватизации уже в мае – Минэкономики

В Антимонопольном комитете отмечают, что Укрспирт устанавливал цены на свою продукцию дискриминационным способом, не обосновывая их.

Кроме штрафа на 33 миллиона гривен, Укрспирт обязали прекратить нарушать антимонопольное законодательство и разработать прозрачный механизм ценообразования на свою продукцию.

По материалам hromadske.tv
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.