Верховный суд обязал Укрспирт заплатить 33 млн грн штрафа Антимонопольному комитету

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Антимонопольный комитет выиграл в Верховном суде дело против государственного предприятия Укрспирт. В частности, Укрспирт обязали заплатить 33 миллиона гривен штрафа за злоупотребление монопольным положением.
Об этом сообщают в Антимонопольном комитете Украины.
Дело против Укрспирта касается расследования деятельности компании за 2017 — первую половину 2018 года. По данным Антимонопольного комитета, доля Укрспирта на рынке производства спирта тогда достигала 100% (ведь это единственная компания в Украине, которая может изготавливать спирт).
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В Антимонопольном комитете отмечают, что Укрспирт устанавливал цены на свою продукцию дискриминационным способом, не обосновывая их.
Кроме штрафа на 33 миллиона гривен, Укрспирт обязали прекратить нарушать антимонопольное законодательство и разработать прозрачный механизм ценообразования на свою продукцию.
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