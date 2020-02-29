Как будут развивать ІТ-сферу: итоги встречи Минцифры с бизнесом

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3 марта состоялась встреча бизнес-сообщества Европейской Бизнес Ассоциации с Александром Борняковым, заместителем Министра цифровой трансформации по вопросам развития ІТ.
Об этом сообщается на сайте ЕБА.
“На встрече были обсуждены общие планы по развитию украинской ІТ-индустрии, осовремениванию образования для повышения экспертизы и конкурентоспособности наших выпускников, установлению квоты на иммиграцию иностранных ІТ-специалистов, общую цифровизацию государственных услуг, подходы к налогообложению индустрии информационных технологий и создание рынка криптовалют в Украине”, – говорится в сообщении.
Так, одной из основных стратегических целей Министерства цифровой трансформации является именно удвоение дохода от экспорта и количества ІТ-специалистов, вовлеченных в индустрию информационных технологий.
Как планируют стимулировать ІТ-сферу:
Справка Finance.ua:
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