Как будут развивать ІТ-сферу: итоги встречи Минцифры с бизнесом

3 марта состоялась встреча бизнес-сообщества Европейской Бизнес Ассоциации с Александром Борняковым, заместителем Министра цифровой трансформации по вопросам развития ІТ.

Об этом сообщается на сайте ЕБА.

“На встрече были обсуждены общие планы по развитию украинской ІТ-индустрии, осовремениванию образования для повышения экспертизы и конкурентоспособности наших выпускников, установлению квоты на иммиграцию иностранных ІТ-специалистов, общую цифровизацию государственных услуг, подходы к налогообложению индустрии информационных технологий и создание рынка криптовалют в Украине”, – говорится в сообщении.

Так, одной из основных стратегических целей Министерства цифровой трансформации является именно удвоение дохода от экспорта и количества ІТ-специалистов, вовлеченных в индустрию информационных технологий.

Как планируют стимулировать ІТ-сферу:

развитие системы высшего образования. Планируется сократить продолжительность обучения до 2-х лет; изменить устаревший и неактуальный классификатор специальностей; передать один или несколько вузов в распоряжение ІТ-компаний, однако, теперь, чтобы запустить такую инициативу, в первую очередь необходимо имплементировать закон «О частно-публичном партнерстве»;

введение квоты на иммиграцию 5000 ІТ-специалистов. По словам заместителя Министра, данная инициатива полноценно должна заработать уже с марта этого года, однако пока в соответствующее постановление КМУ еще вносятся определенные коррективы;

предоставление административных услуг онлайн, активно готовится и дополняется портал и приложение «Дія», что в перспективе сможет полностью цифровизировать государственные услуги. А с декабря уже успешно реализуется программа «Е-малыш» в девяти городах Украины, и в бета-режиме есть возможность открытия/закрытия ФЛП ;

создание налоговых опций для ІТ-компаний. Так, планируется создание отдельной группы упрощенного налогообложения для ІТ– ФЛП 5, с постепенным ростом налоговых ставок до 10% и нивелированием рисков переквалификации контрактных отношений в трудовые. Что касается продуктовых компаний, то для стимулирования их развития планируется ввести IP Box с налоговыми льготами до 80%.

регулирование рынка криптовалют. Ожидается, что в течение трех недель бизнес сможет увидеть первый драфт, а уже окончательный проект документа планируется подготовить к июню текущего года.

Справка Finance.ua:

Как сообщал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков, айтишникам облегчат налоговую нагрузку, но запретят внешнеэкономическую деятельность.

27 февраля 2020 года Кабинет Министров разрешил въехать в Украину или остаться для постоянного проживания 5 тыс. иностранных специалистов для трудоустройства в украинских IT-компаниях на 2020 год.