KLM и еще 2 компании позволили менять дату и маршрут в билетах без штрафов

KLM объявила о введении совместно с авиакомпаниями-партнерами Air France и Delta Air Lines изменений в отношении льготного внесения изменений в билеты.

Об этом сказано на сайте компании KLM.

Как будет. Можна забронировать ваш рейс с гарантией возможности его изменения без дополнительной платы.

По всем бронированиям трех авиакомпаний, сделанным до 31 марта 2020 года, можно будет без штрафа изменить дату вылета или маршрут.

Новый рейс должен выполняться не позднее 31 мая 2020 года.

Если билеты на выбранный новый рейс доступны только в более высоком классе бронирования, будет взиматься разница между оплаченной и новой стоимостью.

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Как исправить имя в Вашем билете:

Если имя, указанное в Вашем бронировании, не совпадает с именем в паспорте, можна сделать запрос на изменение данных. Для этого свяжитесь с нами через социальные сети или позвоните в Службу поддержки KLM . Изменить Ваше имя на имя другого человека невозможно — билет будет по-прежнему оформлен на Вас.

Если поездка включает рейсы, выполняемые одной из наших авиакомпаний-партнеров, Вам необходимо сделать запрос на изменение имени в бронировании не позднее чем за 72 часа до вылета (бесплатно). Подробнее здесь.

Изменение имени не требуется в следующих случаях:

у вас несколько имен; вы ввели только первое имя при бронировании (не является ошибкой);

имя и фамилия в билете указаны без пробелов (так отображаются данные в нашей системе);

Если в Вашем билете указана фамилия при рождении (при ее совпадении с данными в Вашем паспорте).

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