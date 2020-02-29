KLM и еще 2 компании позволили менять дату и маршрут в билетах без штрафов

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KLM объявила о введении совместно с авиакомпаниями-партнерами Air France и Delta Air Lines изменений в отношении льготного внесения изменений в билеты.
Об этом сказано на сайте компании KLM.
Как будет. Можна забронировать ваш рейс с гарантией возможности его изменения без дополнительной платы.
По всем бронированиям трех авиакомпаний, сделанным до 31 марта 2020 года, можно будет без штрафа изменить дату вылета или маршрут.
Новый рейс должен выполняться не позднее 31 мая 2020 года.
Если билеты на выбранный новый рейс доступны только в более высоком классе бронирования, будет взиматься разница между оплаченной и новой стоимостью.
Как исправить имя в Вашем билете:
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