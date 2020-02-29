Пятая группа ФЛП для айтишников: нужна ли она украинцам

Недавно мы писали о том, что украинские айтишники получат облегченную налоговую нагрузку, но вместе с тем им запретят осуществлять внешнеэкономическую деятельность.

В Минцифры уверяют, что власть пришла к консенсусу с представителями IT-индустрии. Оптимальным вариантом, который удовлетворяет обе стороны, стал такой: IT-работники будут работать на 5-й группе ФЛП, при этом налоговую нагрузку на них сделают меньше, чем предлагалась ранее.

Что предлагалось ранее. Летом власть предлагала создать отдельную, пятую группу ФЛП для рабочих в сфере IT. Тогда проект включал такую систему налогообложения доходов айтишников:

единый налог – 5%;

военный сбор – 1,5%;

единый социальный взнос ( ЕСВ ) – в размере 2 минимальных зарплат;

) – в размере 2 минимальных зарплат; сбор на развитие человеческого капитала (начиная с 2020 года – 1% с постепенным увеличением: с 2021 года – 2%; с 2022-го – 3%; с 2023-го – 4%; с 2024-2029 – 5%).

Как это решили: Минцифры пришло к согласию с IT-индустрией, что комфортный режим, в котором бы им хотелось работать, – пятая группа, однако с одним ЕСВ и запретом на внешнеэкономическую деятельность. Такой подход позволит избежать обходных схем, при этом в украинскую экономику будет заходить новый бизнес, прибыль которого не будет выводиться за границу.

Читатели Finance.ua активно делились мнениями относительно такой системы в потенциальной пятой группе для физлиц-предпринимателей. Например, asperi_2791 не понравилась такая идея — пользователь считает, что лучше привлекать IT-фрилансеров к развитию экономики, а не запрещать им внешнеэкономическую деятельность (ВЭД):

Форумчанин RomanTik из-за этого запрета предвидит значительный отток кадров в сфере за пределы Украины, а также уход многих фрилансеров в “тень”:

Пользователи CNEWS и nikitash считают, что украинский рынок предоставляет недостаточно возможностей для работников сферы IT, а запрет экономической деятельности за пределами Украины еще больше ограничивает их потенциал. Поэтому, прежде всего, перед принятием такого шага стране нужно направить айти-работников в нужное русло для развития их рынка:

Читатель PasserBy предположил, что так страна пытается направить денежные потоки на компании, которые, в отличие от фрилансеров, всегда обязаны платить налоги:

На напоминание о том, что айтишники все еще смогут работать в третьей группе ФЛП, форумчанин GUD высказал свои ожидания. По мнению пользователя, если изменят квэды для этой группы, то фрилансеры как работники могут просто исчезнуть в Украине:

Были и те, кто согласился, что такой компромисс будет удачным решением. В частности, ha250780gva считает такой подход европейским, поэтому выбор за самими работниками — оставаться и платить налоги или выехать из страны и платить их там:

Как считаете, какие условия должны быть в проекте о создании пятой группы физлиц-предпринимателей для IT, чтобы она стала оптимальной как для работников, так и для страны?