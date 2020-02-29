Сервис доставки еды Raketa запустился еще в одном городе

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сервис доставки еды Raketa запустился в Виннице. Об этом сообщают в компании.
Когда начинает работу – 5 марта 2020 года.
Где уже работает в Украине – в шести городах: Киеве, Днепре, Львове, Харькове, Одессе и Виннице.
Протестировать новую для Винницы услугу можно со скидкой 100 грн.
Для этого достаточно активировать в приложении промо-код raketainvinnitsa.
Условия доставки – минимальная сумма заказа не ограничена, а доставка будет бесплатна для клиента. “Не важно, заказываете ли вы десяток пицц для большой компании, или хот-дог для быстрого перекуса, мы привезем заказ быстро и без платы за доставку”.
Доставка в Виннице осуществляется уже из 30 кафе и ресторанов, расположенных в различных районах города.
Время доставки – не будет превышать 60 минут.
Стоимость услуги доставки для клиента составит 0 грн, которая сохранится и после завершения “бета-режима”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Электроэнергия для населения подорожает2 ч. назад - 1664 12
Украина хочет заключить долгосрочный контракт на поставки газа из США – министр энергетикиВчера, 16:11 - 1320 11
Ипотека в Украине: почти каждый седьмой украинец нуждается в собственном жильеВчера, 21:00 - 1167 7
"Очень похоже на Польшу": в НБУ рассказали о переломном для Украины этапе6 ч. назад - 2521 6
Рынок новостроек за 10 лет: как изменились стоимость жилья и предложения застройщиков5 ч. назад - 1800 5
Проведут аудит Пенсионного фонда: что это означаетВчера, 19:22 - 7212 1
Назначен новый премьер-министр УкраиныВчера, 18:19 - 4229 1
"Дію" подключили к госреестрамВчера, 14:04 - 3703 4
"Укрпошта" заявила о готовности предоставить рабочие места сотрудникам "Ин Тайма"Вчера, 14:31 - 2709 2
"Очень похоже на Польшу": в НБУ рассказали о переломном для Украины этапе6 ч. назад - 2521 6
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)Вчера, 14:10 - 266 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 366 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 2384
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1211 6
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)26.02.2020, 11:13 - 6836