Сервис доставки еды Raketa запустился еще в одном городе

Сервис доставки еды Raketa запустился в Виннице. Об этом сообщают в компании.

Когда начинает работу – 5 марта 2020 года.

Где уже работает в Украине – в шести городах: Киеве, Днепре, Львове, Харькове, Одессе и Виннице.

Протестировать новую для Винницы услугу можно со скидкой 100 грн.

Для этого достаточно активировать в приложении промо-код raketainvinnitsa.

Условия доставки – минимальная сумма заказа не ограничена, а доставка будет бесплатна для клиента. “Не важно, заказываете ли вы десяток пицц для большой компании, или хот-дог для быстрого перекуса, мы привезем заказ быстро и без платы за доставку”.

Доставка в Виннице осуществляется уже из 30 кафе и ресторанов, расположенных в различных районах города.

Время доставки – не будет превышать 60 минут.

Стоимость услуги доставки для клиента составит 0 грн, которая сохранится и после завершения “бета-режима”.