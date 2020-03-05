Расходы украинцев и немцев на еду (инфографика)

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Среднестатистический немец тратит на продукты питания и алкогольные напитки не менее 200 евро в месяц, украинец – 3,9 тыс. грн (140 евро). Сумма чека жителей обеих стран варьируется в зависимости от гастрономических предпочтений потребителей.
Об этом свидетельствуют данные портала agr.gc.ca и Государственной службы статистики.
На что больше всего тратят немцы:
На что больше всего тратят украинцы:
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