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Расходы украинцев и немцев на еду (инфографика)

Расходы украинцев и немцев на еду (инфографика)

Среднестатистический немец тратит на продукты питания и алкогольные напитки не менее 200 евро в месяц, украинец – 3,9 тыс. грн (140 евро). Сумма чека жителей обеих стран варьируется в зависимости от гастрономических предпочтений потребителей.

Об этом свидетельствуют данные портала agr.gc.ca и Государственной службы статистики.

На что больше всего тратят немцы:

  • мясо: в среднем 55,4 евро в месяц. При этом на рыбные продукты они тратят не более 5 евро в месяц;
  • алкогольные и безалкогольные напитки: 48 евро и 22,2 евро в месяц соответственно;
  • молочные продукты: 31,6 евро;
  • приправы и различные соусы: 11,6-12,5 евро в месяц.

На что больше всего тратят украинцы:

  • мясо и мясопродукты – около 940 грн (33 евро) в месяц. На рыбу украинцы тратят 210 грн в месяц (7 евро);
  • алкогольные напитки: около 93,9 грн (3,3 евро) в месяц. Безалкогольные напитки “забирают” в месяц из кошелька около 224 грн (8 евро);
  • молочные продукты – около 418 грн (15 евро).
По материалам УНН
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