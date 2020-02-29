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Золотую монету весом 10 килограммов выпустили в Канаде (фото)

Золотую монету весом 10 килограммов выпустили в Канаде (фото)

Королевский канадский монетный двор отчеканил самую большую в своей истории золотую монету – ее вес составляет 10 килограммов.

Об этом сообщает пресс-служба монетного двора.

“Королевский канадский монетный двор изготовил самую большую в своей истории золотую монету с кленовым листом, выполненную с высокой детализацией и глубоким рельефом”, – говорится в сообщении.


Фото: Contact Cision

Отмечается, что всего отчеканено лишь 10 таких монет.

“Их цена основывается на сочетании рыночной цены золота на момент покупки, наценки за изготовление и очень малого тиража”, – указывают производители денег.


Фото: Contact Cision

С учетом действующих цен на золото монета обойдется покупателям минимум в 600 тыс. долл.

По материалам УКРИНФОРМ
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