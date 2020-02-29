Золотую монету весом 10 килограммов выпустили в Канаде (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Королевский канадский монетный двор отчеканил самую большую в своей истории золотую монету – ее вес составляет 10 килограммов.
Об этом сообщает пресс-служба монетного двора.
“Королевский канадский монетный двор изготовил самую большую в своей истории золотую монету с кленовым листом, выполненную с высокой детализацией и глубоким рельефом”, – говорится в сообщении.
Фото: Contact Cision
Отмечается, что всего отчеканено лишь 10 таких монет.
“Их цена основывается на сочетании рыночной цены золота на момент покупки, наценки за изготовление и очень малого тиража”, – указывают производители денег.
Фото: Contact Cision
С учетом действующих цен на золото монета обойдется покупателям минимум в 600 тыс. долл.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Электроэнергия для населения подорожает7 ч. назад - 4734 21
Рынок новостроек за 10 лет: как изменились стоимость жилья и предложения застройщиков10 ч. назад - 2784 12
"Очень похоже на Польшу": в НБУ рассказали о переломном для Украины этапе11 ч. назад - 3689 9
Ипотека в Украине: почти каждый седьмой украинец нуждается в собственном жильеВчера, 21:00 - 1431 7
Милованов: коронавирус может привести к экономическому кризису в Украине9 ч. назад - 1297 5
Проведут аудит Пенсионного фонда: что это означаетВчера, 19:22 - 9461 1
Электроэнергия для населения подорожает7 ч. назад - 4734 21
Назначен новый премьер-министр УкраиныВчера, 18:19 - 4359 1
"Очень похоже на Польшу": в НБУ рассказали о переломном для Украины этапе11 ч. назад - 3689 9
Рынок новостроек за 10 лет: как изменились стоимость жилья и предложения застройщиков10 ч. назад - 2784 12
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)3 ч. назад - 80
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)Вчера, 14:10 - 312 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)Позавчера, 15:10 - 395 1
Ученые "превратили" нефть в алмаз (фото)29.02.2020, 10:10 - 2432
В Украине появился вертолет для транспортировки инфекционных больных (фото, видео)28.02.2020, 14:20 - 1245 6