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Украина может остаться без возможности дешево занимать деньги из-за коронавируса - Маркарова

Украина может остаться без возможности дешево занимать деньги из-за коронавируса - Маркарова

Из-за кризиса в мировой экономике, которую спровоцировала вспышка китайского коронавируса, в течение 2020 года Украина может остаться без источников дешевых займов на рынке.

Об этом сообщила бывший министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Она отметила, что Украине необходимо продолжить договариваться с международными финансовыми организациями о привлечении дешевых займов, прежде всего с Международным валютным фондом и Всемирным банком. По ее словам, в случае успешного завершения таких переговоров Украине не нужно будет занимать деньги на рынке под высокие проценты.

«Также у нас есть договоренности с другими официальными кредиторами, которые могут в этом году закрыть почти все потребности Украины в финансировании, чтобы не обращаться к рыночным заимствованиям, которые из-за глобального кризиса, разворачиваемого на фоне эпидемии коронавируса, могут быть недоступными по приемлемой цене», – отметила бывшая руководительница Минфина.

Сейчас Украина занимает на рынке под относительно низкие проценты – 9-10% в гривне, 2-4% в валюте, однако последние аукционы по продаже долговых облигаций показали, что спрос инвесторов на украинский государственный долг падает, а государству все сложнее занимать под низкие проценты на длительные сроки.

Справка Finance.ua:

  • По мнению экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, вспышка коронавируса может вызвать кризис в экономике Украины, поэтому правительству следует принимать оперативные меры по предотвращению вируса.
По материалам hromadske.tv
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