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Первые линии метро в Тель-Авиве заработают к 2030 году

Первые линии метро в Тель-Авиве заработают к 2030 году

Национальный комитет по инфраструктуре Израиля одобрил строительство первых двух подземных линий метро М1 и М3, которые соединят города, входящие в мегаполис Большой Тель-Авив.

Компания NTA, ответственная за планирование и развитие системы общественного транспорта в регионе Тель-Авива, объявила, что в марте 2020 года начнется обсуждение с местными властями планов по первым этапам строительства этих линий, пишет ЦТС со ссылкой на Железные дороги мира.

Общая протяженность сети метро Тель-Авива, которая будет состоять из трех линий, составит 145 км, планы по ее строительству были анонсированы в декабре 2018 года. Метрополитен дополнит строящуюся в настоящее время сеть из трех линий трамвая – Red, Green и Purple.

Проект оценивается минимум в 155 млрд шекелей (45,1 млрд долл. США). Сеть будет обслуживать более 100 станций на территории 23 муниципалитетов, ее пассажирами могут быть около 450 млн человек в год.

Линия М1 длиной 44 км пройдет между городами Холон и Реховот, обслуживая в общей сложности 31 станцию. Протяженность полукольцевой линии М3 с 24 станциями составит 38 км, она свяжет города Герцлия, Бат-Ям и Петах-Тикву. По прогнозам Национального комитета по инфраструктуре, ввод в эксплуатацию линий М1 и М3 состоится в 2030 году, однако эта дата может сдвинуться из-за масштабности проекта. Сроки начала консультаций по строительству линии М2 направления восток-запад, которая соединит города Яффо и Рош-ха-Аин, пока не объявлены.

По материалам Центр транспортных стратегий
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