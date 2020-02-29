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Смартфоны Google Pixel получили одну из фишек iPhone

Смартфоны Google Pixel получили одну из фишек iPhone

Расширяя функциональность собственной линейки смартфонов, компания Google решила позаимствовать одну из функций, которая уже несколько лет считается базовой в линейке iPhone. При этом компания сумела обойтись активацией данной возможности исключительно программно.

Речь идёт об аналоге 3D Touch. Отличие между решением Apple и Google в том, что в iPhone использовалось распознавание силы нажатия на дисплей посредством аппаратного обеспечения. Google же решила включить аналогичную функцию с помощью ПО.

«Длинное нажатие работает для многих приложений и элементов интерфейса системы вроде лончера, приложения “Фото” и Google Drive. Данное обновление ускоряет скорость срабатывания нажатия для более производительной работы. В ближайшее время мы планируем расширить список приложений, для которых будет доступна новая функциональность», — из пресс-релиза Google.

В основе работы аналога 3D Touch от Google лежит продолжительность нажатия, а вот его сила не учитывается. С помощью новой функции пользователи могут получить доступ к основным пунктам меню приложения ещё до его запуска. При удержании пальца во время нажатия на иконке открывается список, в котором указаны несколько разделов или пунктов быстрого доступа. Наличие такого меню напрямую зависит от разработчиков конкретной программы или игры.

По материалам 4pda
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