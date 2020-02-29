Смартфоны Google Pixel получили одну из фишек iPhone

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Расширяя функциональность собственной линейки смартфонов, компания Google решила позаимствовать одну из функций, которая уже несколько лет считается базовой в линейке iPhone. При этом компания сумела обойтись активацией данной возможности исключительно программно.
Речь идёт об аналоге 3D Touch. Отличие между решением Apple и Google в том, что в iPhone использовалось распознавание силы нажатия на дисплей посредством аппаратного обеспечения. Google же решила включить аналогичную функцию с помощью ПО.
«Длинное нажатие работает для многих приложений и элементов интерфейса системы вроде лончера, приложения “Фото” и Google Drive. Данное обновление ускоряет скорость срабатывания нажатия для более производительной работы. В ближайшее время мы планируем расширить список приложений, для которых будет доступна новая функциональность», — из пресс-релиза Google.
В основе работы аналога 3D Touch от Google лежит продолжительность нажатия, а вот его сила не учитывается. С помощью новой функции пользователи могут получить доступ к основным пунктам меню приложения ещё до его запуска. При удержании пальца во время нажатия на иконке открывается список, в котором указаны несколько разделов или пунктов быстрого доступа. Наличие такого меню напрямую зависит от разработчиков конкретной программы или игры.
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