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Италия закрывает все школы и университеты из-за коронавируса

Италия закрывает все школы и университеты из-за коронавируса

Правительство Италии решило закрыть все школы и университеты в стране из-за вспышки коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает ANSA со ссылкой на источники.

“Правительство решило закрыть все школы и университеты Италии с четверга до середины марта из-за коронавируса”, – говорится в сообщении.

Как отмечается, до этого были закрыты несколько школ в северных регионах Италии, где зафиксировано наибольшее количество больных коронавирусом.

По информации CNN, заседание кабинета министров Италии до сих пор продолжается. Поэтому официальное заявление будет объявлено позже.

Как сообщал Укринформ ранее, премьер-министр Италии Джузеппе Конте намерен объявить о дополнительных мерах борьбы с коронавирусом. Они будут действовать по всей стране 30 дней: никаких рукопожатий, объятий или поцелуев, людей также могут попросить находиться в пределах метра друг от друга. Кроме того, могут быть прекращены конференции и встречи, а спортивные мероприятия, включая футбол, будут проходить без зрителей. Людей за 75 лет могут попросить остаться дома, как и граждан 65 лет с плохим здоровьем.

По материалам УКРИНФОРМ
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