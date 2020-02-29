В новый Кабмин собираются 14 кандидатов: уже подали декларации

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Денис Шмигаль, Алексей Чернышов, Илья Емец, Олег Немчинов, Игорь Уманский, Михаил Федоров, Андрей Таран, Денис Малюська, Марина Лазебная, Олег Коростелев, Сергей Бессараб, Вадим Гутцайт, Владислав Криклий и Алексей Резников подали электронные декларации об имуществе и доходах за 2019 год как кандидаты на должности министров в новом Кабмине.
Об этом свидетельствует= информация про электронные декларации кандидатов на сайте НАПК.
Декларации начали появляться на сайте НАПК в полдень 4 марта.
В частности, Шмигаль подал декларацию как кандидат на должность премьер-министра Украины, Чернышов – министра развития общин и территорий, Емец – министра здравоохранения, Немчинов – министра Кабмина.
Уманский – претендует на пост министра финансов, Таран – министра обороны, Лазебная – министра соцполитики, Коростелев – министра по оборонной промышленности, Бессараб – министра ветеранов, Гутцайт – министра молодежи и спорта и Резников – министра по вопросам временно оккупированных территорий.
Также подали декларации кандидатов три действующих министра: Федоров – на должность министра цифровой трансформации, Малюська – министра юстиции и Криклий – министра инфраструктуры (эти должности они занимают сейчас, – ред.)
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