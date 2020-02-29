Как украинские IT-специалисты работают удаленно

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Чаще всего уходят из офиса опытные разработчики, причем на более высокую зарплату.
Об этом свидетельствуют результаты опроса портала DOU.UA.
В последнем зарплатном опросе (за декабрь 2019 года) выросла доля людей, работающих удаленно. До этого она была стабильно в рамках 2-3%, а теперь увеличилась до 4,2% — это, с одной стороны, не много, но с другой стороны, это немногим меньше, чем количество IT-шников в Одессе.
Количество ремоут вакансий в Украине растет, причем за счет девелоперов — во втором полугодии 2019 года 11% вакансий для девелоперов позволяли удаленную работу, 5% были чисто удаленными. Для недевелоперов таких вакансий было 7% и 3% соответственно. По данным US Census Bureau, доля людей, работающих на дому, хотя и относительно невелика, но стабильно растет. За период с 2000 по 2017 год по всему миру она выросла с 3,3% до 5,2%.
Где больше всего удаленщиков:
Тем не менее, и среди удаленщиков и среди офисных работников больше всего девелоперов. Среди офисных сотрудников девелоперов 44%, а среди удаленщиков 63%, причем эта разница возникает за счет миддлов (22% vs 28%) и особенно сениоров (12% vs 26%).
На удаленку чаще уходят более опытные сотрудники – 40% удаленщиков — это специалисты с опытом более 5 лет, тогда как среди офисных сотрудников таких 26%.
Похожая картина и по вакансиям – чем больше опыт, тем больше предложений с возможностью ремоута. Больше всего таких вакансий для людей с опытом от 5 лет — 12% во втором полугодии 2019 года. Для опытных и специалистов с 3-5 годами опыта доля вакансий с возможностью ремоута растет, а вот для специалистов с опытом до 3-х лет удаленных вакансий значительно больше не становится.
Удаленные сотрудники чаще работают в небольших компаниях:
Считается, что преимущество удаленной работы — это более высокие зарплаты. Данные зарплатного опроса DOU это подтверждают — для всех уровней дохода зарплата удаленных сотрудников выше, чем офисных. Но при детальном рассмотрении видно, что зарплаты удаленщиков выше не сами по себе, а потому что на удаленку чаще уходят более опытные специалисты. Для тех, у кого до 3 лет опыта работы, удаленка не дает большой прибавки к зарплате.
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