Как украинские IT-специалисты работают удаленно

Чаще всего уходят из офиса опытные разработчики, причем на более высокую зарплату.

Об этом свидетельствуют результаты опроса портала DOU.UA.

В последнем зарплатном опросе (за декабрь 2019 года) выросла доля людей, работающих удаленно. До этого она была стабильно в рамках 2-3%, а теперь увеличилась до 4,2% — это, с одной стороны, не много, но с другой стороны, это немногим меньше, чем количество IT-шников в Одессе.

Количество ремоут вакансий в Украине растет, причем за счет девелоперов — во втором полугодии 2019 года 11% вакансий для девелоперов позволяли удаленную работу, 5% были чисто удаленными. Для недевелоперов таких вакансий было 7% и 3% соответственно. По данным US Census Bureau, доля людей, работающих на дому, хотя и относительно невелика, но стабильно растет. За период с 2000 по 2017 год по всему миру она выросла с 3,3% до 5,2%.

Где больше всего удаленщиков:

среди копирайтеров;

DBA ;

Scrum-мастеров и системных архитекторов.

Тем не менее, и среди удаленщиков и среди офисных работников больше всего девелоперов. Среди офисных сотрудников девелоперов 44%, а среди удаленщиков 63%, причем эта разница возникает за счет миддлов (22% vs 28%) и особенно сениоров (12% vs 26%).

На удаленку чаще уходят более опытные сотрудники – 40% удаленщиков — это специалисты с опытом более 5 лет, тогда как среди офисных сотрудников таких 26%.

Похожая картина и по вакансиям – чем больше опыт, тем больше предложений с возможностью ремоута. Больше всего таких вакансий для людей с опытом от 5 лет — 12% во втором полугодии 2019 года. Для опытных и специалистов с 3-5 годами опыта доля вакансий с возможностью ремоута растет, а вот для специалистов с опытом до 3-х лет удаленных вакансий значительно больше не становится.

Удаленные сотрудники чаще работают в небольших компаниях:

42% — в компаниях до 10 человек (vs 11% офисных сотрудников);

удаленные сотрудники чаще работают в стартапах — 15% против 3% офисных сотрудников;

чаще всего удаленщики работают в продуктовых компаниях (42%);

среди офисных работников больше всего работают в аутсорсе (47%).

Считается, что преимущество удаленной работы — это более высокие зарплаты. Данные зарплатного опроса DOU это подтверждают — для всех уровней дохода зарплата удаленных сотрудников выше, чем офисных. Но при детальном рассмотрении видно, что зарплаты удаленщиков выше не сами по себе, а потому что на удаленку чаще уходят более опытные специалисты. Для тех, у кого до 3 лет опыта работы, удаленка не дает большой прибавки к зарплате.

Справка Finance.ua:

Айтишникам в Украине планируют облегчить налоговую нагрузку, но запретить внешнеэкономическую деятельность.

По данным Госстата, в 2019 году украинские компании экспортировали за границу ИТ-услуг на общую сумму 2,43 миллиарда долларов.