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Айтишникам облегчат налоговую нагрузку, но запретят внешнеэкономическую деятельность

Айтишникам облегчат налоговую нагрузку, но запретят внешнеэкономическую деятельность

Айтишникам сделают существенные налоговые поблажки.

Об этом в комментарии UBR.ua сообщил заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков на прошедшем в Киеве форуме Level Up Ukraine.

По его словам, в рамках дискуссии власти пришли к консенсусу с представителями IT-индустрии, что наиболее оптимальной для всех будет работа последних на 5-й группе ФЛП, при этом налоговую нагрузку сделают меньше, чем предлагалась изначально.

“Могу сказать, что в данный момент мы пришли к согласию практически со всей IT-индустрией, что комфортный режим, в котором бы им хотелось работать, – пятая группа, которая была предложена еще летом, но в отличие от того проекта, который включал два ЕСВ, военный сбор и повышение по 1% в год, мы решили, что предложение, которое нас устроит, – одно ЕСВ, такое же повышение, но для этой группы будет запрещена внешнеэкономическая деятельность”, – рассказал Борняков.

По его словам, такой подход выгоден тем, что позволит избежать обходных схем, при этом в украинскую экономику будет заходить новый бизнес, прибыль которого не будет выводиться за рубеж.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, в 2019 году украинские компании экспортировали за границу ИТ-услуг на общую сумму 2,43 миллиарда долларов.
  • Кабинет Министров разрешил въехать в Украину или остаться для постоянного проживания 5 тыс. иностранных специалистов для трудоустройства в украинских IT-компаниях на 2020 год.
По материалам УБР
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