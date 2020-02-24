В Украине установили квоту на иммиграцию IT-шников

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Кабинет Министров разрешил въехать в Украину или остаться для постоянного проживания 5 тыс. иностранных специалистов для трудоустройства в украинских IT-компаниях на 2020 год.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации на странице в FACEBOOK.
“Правительство поддержало предложение Минцифры по установлению квоты на иммиграцию 5000 иностранных специалистов для трудоустройства в украинских ІТ-компаниях. Соответствующее распоряжении КМУ принято сегодня на заседании Кабмина”, – говорится в сообщении.
Квота иммиграции – это предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым предусмотрено предоставить разрешение на иммиграцию в течение календарного года.
Зачем это нужно украинскому ІТ-рынку:
Не помешает ли это украинским ІТ-специалистам:
Что это означает для иностранных специалистов:
Почему квоты на иммиграцию удобные:
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