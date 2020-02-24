В Украине установили квоту на иммиграцию IT-шников

Кабинет Министров разрешил въехать в Украину или остаться для постоянного проживания 5 тыс. иностранных специалистов для трудоустройства в украинских IT-компаниях на 2020 год.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации на странице в FACEBOOK.

“Правительство поддержало предложение Минцифры по установлению квоты на иммиграцию 5000 иностранных специалистов для трудоустройства в украинских ІТ-компаниях. Соответствующее распоряжении КМУ принято сегодня на заседании Кабмина”, – говорится в сообщении.

Квота иммиграции – это предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым предусмотрено предоставить разрешение на иммиграцию в течение календарного года.

Зачем это нужно украинскому ІТ-рынку:

спрос на ІТ-специалистов значительно превышает потенциал внутреннего рынка;

ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тысяч ІТ-специалистов разных направлений;

в то же время в стране открывается около 40 тысяч вакансий для айтишников;

кроме того, определенная часть украинских специалистов уезжает работать за границу, некоторые работают на фрилансе;

иммиграционные квоты позволят частично закрыть потребность рынка в высококвалифицированных специалистах.

Не помешает ли это украинским ІТ-специалистам:

иммиграционные квоты не повлияют на спрос на украинских работников;

главное, что получит страна – приток senior специалистов, которые смогут помочь быстрее и качественнее развивать индустрию в Украине, и, как следствие, мотивировать больше украинцев оставаться работать здесь.

Что это означает для иностранных специалистов:

можно получить вид на постоянное жительство, что упростит им жизнь в Украине в долговременном будущем, не нужно будет получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев;

трудоустройство осуществляется на тех же условиях, что и для граждан Украины;

нет привязки к конкретным срокам пребывания в Украине, до конкретного места работы и должности;

есть возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей;

есть возможность открыть ФЛП .

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Киев – 2500;

Харьков – 700;

Днепр – 600;

Одесса – 600;

Львов – 600.

Почему квоты на иммиграцию удобные:

квоты на иммиграцию – инструмент более простой, чем рабочая виза;

визу надо обновлять каждый год, и человек остается привязанным к конкретному месту;

квоты дают специалисту возможность проходить проверку раз в 10 лет и свободу выбирать, где работать, и даже создавать здесь собственный продукт.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, в 2019 году украинские компании экспортировали за границу ІТ-услуг на общую сумму 2,43 миллиарда долларов.

Минцифры предлагает установить единый налог для IT-компаний без ограничения оборота на уровне 4-7%.

По данным Минцифры, украинские ІТ-компании – юридические лица платят в бюджет больше средств, чем ФЛП .