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В Украине установили квоту на иммиграцию IT-шников

В Украине установили квоту на иммиграцию IT-шников

Кабинет Министров разрешил въехать в Украину или остаться для постоянного проживания 5 тыс. иностранных специалистов для трудоустройства в украинских IT-компаниях на 2020 год.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства цифровой трансформации на странице в FACEBOOK.

“Правительство поддержало предложение Минцифры по установлению квоты на иммиграцию 5000 иностранных специалистов для трудоустройства в украинских ІТ-компаниях. Соответствующее распоряжении КМУ принято сегодня на заседании Кабмина”, – говорится в сообщении.

Квота иммиграции – это предельное количество иностранцев и лиц без гражданства, которым предусмотрено предоставить разрешение на иммиграцию в течение календарного года.

Зачем это нужно украинскому ІТ-рынку:

  • спрос на ІТ-специалистов значительно превышает потенциал внутреннего рынка;
  • ежегодно украинские университеты выпускают 15-17 тысяч ІТ-специалистов разных направлений;
  • в то же время в стране открывается около 40 тысяч вакансий для айтишников;
  • кроме того, определенная часть украинских специалистов уезжает работать за границу, некоторые работают на фрилансе;
  • иммиграционные квоты позволят частично закрыть потребность рынка в высококвалифицированных специалистах.

Не помешает ли это украинским ІТ-специалистам:

  • иммиграционные квоты не повлияют на спрос на украинских работников;
  • главное, что получит страна – приток senior специалистов, которые смогут помочь быстрее и качественнее развивать индустрию в Украине, и, как следствие, мотивировать больше украинцев оставаться работать здесь.

Что это означает для иностранных специалистов:

  • можно получить вид на постоянное жительство, что упростит им жизнь в Украине в долговременном будущем, не нужно будет получать ежегодные разрешения на применение труда иностранцев;
  • трудоустройство осуществляется на тех же условиях, что и для граждан Украины;
  • нет привязки к конкретным срокам пребывания в Украине, до конкретного места работы и должности;
  • есть возможность иммигрировать в Украину вместе со своей семьей;

  • есть возможность открыть ФЛП.

Как распределены 5000 квот среди городов Украины:

  • Киев – 2500;
  • Харьков – 700;
  • Днепр – 600;
  • Одесса – 600;
  • Львов – 600.

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Почему квоты на иммиграцию удобные:

  • квоты на иммиграцию – инструмент более простой, чем рабочая виза;
  • визу надо обновлять каждый год, и человек остается привязанным к конкретному месту;
  • квоты дают специалисту возможность проходить проверку раз в 10 лет и свободу выбирать, где работать, и даже создавать здесь собственный продукт.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, в 2019 году украинские компании экспортировали за границу ІТ-услуг на общую сумму 2,43 миллиарда долларов.
  • По данным Минцифры, украинские ІТ-компании – юридические лица платят в бюджет больше средств, чем ФЛП.
  • Ранее новое правительство предлагало ввести специальное налогообложение для ФЛП в IT-отрасли: ввести сбор на развитие человеческого капитала (кроме 5%-го единого сбора и ЕСВ); ставка сбора будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.
По материалам Finance.UA
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