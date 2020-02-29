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Израильские ученые создали вакцину против китайского коронавируса

Израильские ученые создали вакцину против китайского коронавируса

Сотрудники НИИ МИГАЛЬ в городе Галилее (Израиль) разработали вакцину от коронавируса, которая успешно прошла все стадии испытаний.

Об этом сообщила доктор микробиологии Надя Груздева, которая занималась непосредственным синтезом новейшей вакцины, передает издание Детали.

По словам Груздевой, в течение последних четырех лет в рамках проекта, финансируемого министерствами экономики и сельского хозяйства Израиля, ученые разрабатывали вакцину от коронавируса, поражающего кур.

“Этот вирус давно известен и наносит серьезный ущерб израильскому птицеводству. Коронавирусы — это большое семейство вирусов, которые поражают не только людей, но также животных и птиц. Некоторые коронавирусы вызывают у людей легкие простудные заболевания, иногда бронхит. Коронавирусы имеют схожее строение, причем белки, являющиеся их активной частью, тоже похожи”, — пояснила она.

Груздева отметила, что созданные лабораторией антигены способны вызывать не только общую иммунную реакцию организма, но и стимулируют местную выработку антител в месте заражения.

“Ведь вирус проникает в организм носителя (человека или животного) через слизистые оболочки — дыхательную систему, пищевод и другие органы. И, как показали эксперименты, наша прививка позволяет организму уничтожить вирус на самом начальном этапе, локально, в месте проникновения. И, что тоже важно, мы сумели создать не просто вакцину, а универсальную платформу, на базе которой можно строить рекомбинантные белки, активные по отношению к другим разновидностям коронавирусов”, — рассказала исследователь.

Груздева добавила, что несколько недель назад появились первые результаты международных исследований вируса SARS-CoV-2.

“Это база данных, которая непрерывно пополняется и уточняется. И тогда мы увидели, что белок, разработанный нами для птицеводства, для вакцинации кур, имеет схожее строение с активным белком коронавируса, который вызвал нынешнюю эпидемию. А поскольку наша вакцина уже успешно прошла клинические испытания на курах, было решено направить усилия на разработку вакцины против сегодняшнего коронавируса, поражающего людей”, — констатировала Груздева.

По материалам Дело
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