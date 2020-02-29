Сводный платежный баланс в январе сформировался с профицитом 906 миллионов долларов — НБУ

Сводный платежный баланс Украины в январе 2020 года сформирован с профицитом 906 миллионов долларов, тогда как в январе 2019 года дефицит составлял 68 миллионов.

Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка.

По его данным, профицит текущего счета платежного баланса в январе 2020 года составил 590 млн долл., что на 5,4% ниже аналогичного показателя годом ранее (624 млн долл.).

“В январе 2020 года наблюдался рост объемов экспорта товаров на 2.3% (в декабре 2019 года – на 1.4%). Импорт товаров сократился на 1.7% (в декабре 2019 года – увеличился на 7.9%)”, – говорится в документе.

В денежном эквиваленте экспорт составил 3,8 млрд. дол.

Согласно данным НБУ, основным фактором январского роста показателя стало увеличение экспорта продовольственных товаров на 14,3% (в декабре 2019 года – на 15,7%) за счет повышения экспорта зерновых на 21,9%, масел и жиров – на 29,5%.

Кроме того, в НБУ отмечают рост экспорта продукции машиностроения – на 33,9% (в декабре 2019 года – на 10,5%), а также минеральных продуктов – на 18,1% и продукции химической промышленности – на 24,9%, тогда как в декабре прошлого года эти показатели снизились на 8,3% и 5,1% соответственно.

Одновременно резко сократился экспорт черных и цветных металлов – на 26,4% (в декабре 2019 года – на 27%).

Импорт товаров в январе-2020 упал на 1,7% (в декабре 2019 года вырос на 7,9%) и составил 3,9 млн долл.

Такое сокращение обусловлено уменьшением энергетического импорта на 17,7% (в декабре 2019 года – на 14,3%), импорта черных и цветных металлов на 6,3% (в декабре 2019 года – на 1,8%) и продукции химической промышленности – на 3,2%, импорт которой в декабре прошлого года вырос на 6,3%.

Зато объемы неэнергетического импорта в январе 2020 года выросли на 2,7% (в декабре 2019 года – на 13,8%), а объемы импорта продукции машиностроения сократились всего на 0,3%, тогда как в декабре 2019 года эти цифры увеличились на 15,4%.

По данным центробанка, профицит баланса первичных доходов в январе 2020 года вырос до $412 млн по сравнению с $357 млн в декабре 2019 года, а профицит баланса вторичных затрат составил $184 млн (в декабре – $3,2 млрд, $2,9 млрд из которых – компенсация НАК “Нафтогаз Украины” от ПАО “Газпром”).

Профицит счета операций с капиталом составил $1 млн, как и в декабре прошлого года.

Согласно статистике Нацбанка, чистое заимствование от внешнего мира в январе 2020 года (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) составило 591 млн долл (в январе 2019 года – 619 млн долл).

Приток капитала по финансовому счету (чистые заимствования) за первый месяц года составил 315 млн долл (в январе 2019 года – 687 млн долл).

В частности, чистый приток по операциям госсектора составил 2 млрд долл. (в январе 2019 года – 214 млн долл.) за счет поступлений средств от размещения облигаций внешнего государственного долга ($1,4 млрд) и чистой покупки нерезидентами облигаций внутреннего государственного долга (346 млн долл.), тогда как отток по операциям частного сектора увеличился до 1,7 млрд долл. (в январе 2019 года – до 901 млн долл).

Чистый приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в январе 2020 года был оценен в 201 млн долл (в январе-2019 года – 147 млн долл), из которых 62% было направлено в реальный сектор, остальные – реинвестированы в банковский сектор.

По состоянию на 1 февраля 2020 года международные резервы Украины составили 26,3 млрд долл, что обеспечивает финансирование импорта будущего периода в течение 3,9 месяца, сообщает НБУ.