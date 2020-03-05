Audi представила компактный хэтчбек Audi A3 (фото)

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Компания Audi представила компактный хэтчбек Audi A3 Sportback нового (четвертого) поколения. Он получил очень красивый дизайн и совершенно новый салон.
Новый Audi A3 Sportback по своим размерам немного больше, чем модель третьего поколения. Теперь его длина составляет 4,34 м, а ширина – 1,82 м. Колесная база осталась прежней – 2,64 м. Объем багажника равняется 380 л. Если сложить задние сиденья, то объем багажника увеличивается до 1 200 л. Эти цифры почти соответствуют показателям BMW 1 Series.
С рейлингами на крыше новый A3 Sportback выглядит как небольшой универсал. Но если вам нужен настоящий компактный универсал на платформе MQB, то тогда обратите внимание на Golf, Leon или Octavia. Базовая комплектация этой новинки имеет 16-дюймовые колесные диски. Более дорогие версии – 19-дюймовые колесные диски.
Audi A3 Sportback
Салон полностью переработан. Приборная панель получила 10,25-дюймовый сенсорный экран. В качестве опции будет доступен 12,3-дюймовый экран. Информационно-развлекательная система стала более мощной, чем раньше. У нее есть 10,1-дюймовый экран.
В линейку двигателей входит 1,5 л бензиновый турбодвигатель мощностью 150 л.с. и его «мягкий» гибридный вариант, а также 1,0 л бензиновый мотор мощностью 110 л.с. и 2,0 л дизель в двух вариантах мощности (116 и 150 л.с.). Привод – передний или полный.
Audi A3 Sportback
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