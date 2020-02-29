Apple подала патент смартфона-книжки с гибким дисплеем (фото)

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Управление США по патентам и торговым маркам (USPTO) выдало компании Apple патент на «складное покрытие и дисплей для электронного устройства» (Foldable cover and display for an electronic device).
Речь идёт о гибком смартфоне в формате книжки. Экран будет складываться внутрь корпуса, что поможет уберечь его от повреждений во время ношения.
Фото: 3dnews
Для устройства предусмотрены три состояния: полностью закрытое, полностью открытое и промежуточное. В последнем случае пользователи смогут раскрыть гаджет на определённый угол, скажем, для просмотра видеоматериалов.
Собственно гибкий дисплей может быть выполнен по различным технологиям. Называются экраны LCD, OLED, AMOLED и даже E Ink. Гибкое покрытие обеспечит поддержку панели и её защиту от царапин.
Фото: 3dnews
Различные встроенные сенсоры смогут определять угол раскрытия устройства и его ориентацию. Это позволит соответствующим образом оптимизировать пользовательский интерфейс и изменять режимы работы.
Не исключено, что в будущем Apple выпустит складной iPhone с описанной конструкцией. Впрочем, пока о подобных планах компании ничего не известно.
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