Зеленский одобрил ратификацию соглашения с Литвой о трудовой миграции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0021 “О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции”.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

“Целью принятия акта является ратификация соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции, заключенного 07.12.2018. Достижение цели возможно путем принятия указанного проекта закона”, – отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Справка Finance.ua:

По данным Министерства финансов Украины, в 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в Украину 12,9 миллиарда долларов.

ТОП -5 стран, куда украинцы стремятся на заработки: Германия – 43%, Польша – 35%; Чехия – 23%; Италия – 19%; Канада – 10%.