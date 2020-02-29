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Зеленский одобрил ратификацию соглашения с Литвой о трудовой миграции

Зеленский одобрил ратификацию соглашения с Литвой о трудовой миграции

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №0021 “О ратификации соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции”.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады.

“Целью принятия акта является ратификация соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Литовской республики о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции, заключенного 07.12.2018. Достижение цели возможно путем принятия указанного проекта закона”, – отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Справка Finance.ua:

  • По данным Министерства финансов Украины, в 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в Украину 12,9 миллиарда долларов.
  • ТОП-5 стран, куда украинцы стремятся на заработки: Германия – 43%, Польша – 35%; Чехия – 23%; Италия – 19%; Канада – 10%.
  • В июле 2019 года Литва упростила процедуру приглашения иностранцев. Для приглашения иностранца больше не потребуется одобрение миграционной службы, а все связанные с подтверждением приглашения иностранца процедуры будут автоматизированы. Тот, кто приглашает иностранца, не должен будет, как раньше, обращаться за подтверждением приглашения и согласия собственника жилья для размещения приглашенного иностранца.
По материалам Finance.UA
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