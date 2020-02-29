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Инвестиции на 450 млн евро: в правительстве подсчитали, сколько украинцев установили солнечные панели

Инвестиции на 450 млн евро: в правительстве подсчитали, сколько украинцев установили солнечные панели

По расчетам Министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, по состоянию на начало 2020 года 22 тысячи украинских семей установили солнечные панели и используют солнечную энергетику.

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

Общие инвестиции в солнечные панели составили 450 миллионов евро, а общая мощность установленных украинцами солнечных панелей составляет более 553 мегаватта.

«Чем больше людей становятся производителями электроэнергии, тем меньше монополий и злоупотреблений. Поэтому производство чистой энергии домохозяйствами для собственных нужд – это очень правильное направление», – сообщил министр энергетики Алексей Оржель.

Он отметил, что правительство не планирует менять условия относительно домохозяйств, которые пользуются солнечными панелями.

Больше всего солнечных панелей украинцы установили в Днепропетровской (2700), Тернопольской (более 2000) и Киевской (1800) областях.

До 2014 года в Украине было только 20 семей, которые установили солнечные панели, то есть за 6 лет их количество выросло в 1100 раз.

Отметим, что энергия, которую производят в Украине «зеленые» электростанции (ветровые и солнечные электростанции), продается по «зеленому» тарифу, который в Украине один из самых высоких в Европе. Накануне в правительстве предложили инвесторам добровольно согласиться на снижение этого тарифа.

По материалам hromadske.tv
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