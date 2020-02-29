В "Укрпочте" пообещали отремонтировать старые отделения и открыть новые

“Укрпочта” планирует в 2020 году привлечь более 1,6 миллиарда гривен инвестиций, чтобы провести компьютеризацию населенных пунктов, отремонтировать старые и открыть новые отделения, а также построить сортировочный центр.

Об этом сообщил руководитель компании Игорь Смелянский на своей странице в FACEBOOK.

“В течение двух лет проведем компьютеризацию и цифровизацию каждого населенного пункта Украины, а это 10 миллионов украинцев и более 25 тысяч населенных пунктов, путем запуска передвижных отделений, построим первый сортировочный центр за последние 40 лет, отремонтируем сотни отделений и столько же откроем новых”, — пообещал Смелянский.

Справка Finance.ua:

Укрпочта получила за 2019 год 607 млн грн чистой прибыли до налогообложения по сравнению с убытком 627 млн грн в 2018 году. Таким образом финансовый результат компании за год улучшился на 1,2 млрд грн.

С 26 февраля Укрпочта восстанавливает прием всех видов экспортных отправок в Китай.