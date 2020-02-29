В Кабмине проверят расходы министерств

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В 2020 году обзор бюджетных расходов проведут у 11 распорядителей средств, среди которых – 8 министерств.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина
“В рамках перехода Украины к среднесрочному бюджетному планированию обзор расходов государственного бюджета в текущем году будет проведен в 16 сферах деятельности главных распорядителей средств государственного бюджета. Соответствующее распоряжение было принято на заседании правительства 3 марта 2020 года”, – говорится в сообщении.
Объем расходов, которые будут охвачены обзорами, составляет почти 143 млрд грн, в том числе около 40 млрд грн – расходы по бюджетным программам, обзоры расходов которых начаты в 2019 году и должны быть завершены в 2020 году.
Обзор проведут в:
Обзоры расходов будут проводить специально созданные рабочие группы, в состав которых войдут представители соответствующих распорядителей бюджетных средств и Минфина, а также независимые эксперты.
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