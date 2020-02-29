В Украине за год взыскано с должников почти 7 миллиардов гривен алиментов

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Государственная исполнительная служба (ГИС) в 2019 году взыскала с должников 6,7 млрд грн алиментов.
Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Украины на странице в FACEBOOK.
“6,7 млрд грн – сумма, которую взыскали органы ГИС в интересах детей в 2019 году. Это на 2,1 млрд грн больше, чем за 2018 год”, – сказано в сообщении.
Также сообщается, что полмиллиона исполнительных листов о взыскании задолженности по выплате алиментов находится на исполнении, а на каждого исполнителя в среднем приходится более тысячи исполнительных производств.
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