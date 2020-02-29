0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 30 0

В Украине за год взыскано с должников почти 7 миллиардов гривен алиментов

В Украине за год взыскано с должников почти 7 миллиардов гривен алиментов

Государственная исполнительная служба (ГИС) в 2019 году взыскала с должников 6,7 млрд грн алиментов.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Украины на странице в FACEBOOK.

“6,7 млрд грн – сумма, которую взыскали органы ГИС в интересах детей в 2019 году. Это на 2,1 млрд грн больше, чем за 2018 год”, – сказано в сообщении.

Также сообщается, что полмиллиона исполнительных листов о взыскании задолженности по выплате алиментов находится на исполнении, а на каждого исполнителя в среднем приходится более тысячи исполнительных производств.

Справка Finance.ua:

  • Максимальный размер алиментов вырастет в 2020 году трижды. На ребенка в возрасте до 6 лет с 01.01.2020 = 17790 грн, с 01.07.2020 = 18590 грн, с 01.12.2020 = 19210 грн. На ребенка в возрасте 6-18 лет с 01.01.2020 = 22180 грн, с 01.07.2020 = 23180 грн, с 01.12.2020 = 23950 грн.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минюстиции
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.