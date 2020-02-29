В Украине за год взыскано с должников почти 7 миллиардов гривен алиментов

Государственная исполнительная служба (ГИС) в 2019 году взыскала с должников 6,7 млрд грн алиментов.

Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции Украины на странице в FACEBOOK.

“6,7 млрд грн – сумма, которую взыскали органы ГИС в интересах детей в 2019 году. Это на 2,1 млрд грн больше, чем за 2018 год”, – сказано в сообщении.

Также сообщается, что полмиллиона исполнительных листов о взыскании задолженности по выплате алиментов находится на исполнении, а на каждого исполнителя в среднем приходится более тысячи исполнительных производств.

Справка Finance.ua:

В этом году в Украине вырастет минимальный рекомендуемый размер алиментов на детей. Дети до 6 лет – в 2020 году выплата возрастет на 142 грн. Дети от шести до 18 лет – выплата вырастет на 177 грн.