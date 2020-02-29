Кабмин направил в регионы 1,5 миллиарда на выплаты надбавок молодым учителям

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Правительство направило в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн грн для выплаты надбавок молодым учителям – более 73 тыс. педагогов со стажем до 10 лет получат выплату в 21 020 грн.
Соответствующее решение было принято Кабинетом министров 3 марта 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.
“Кабмин направил в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн грн для выплаты надбавок молодым учителям. Более 73 тыс. педагогов со стажем до 10 лет получат выплату в 21 020 грн”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что выплата учителю составит 21 020 грн, что эквивалентно десяти прожиточным минимумам для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года. Средства будут выплачиваться учителям по основному месту работы в учебном заведении. Выплата будет производиться в конце года, единоразово и в полном размере.
Выплату получат педагоги, которые по состоянию на 1 января 2020 года работали учителем и имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в 2020 году и продолжают занимать должность учителя.
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