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Кабмин направил в регионы 1,5 миллиарда на выплаты надбавок молодым учителям

Кабмин направил в регионы 1,5 миллиарда на выплаты надбавок молодым учителям

Правительство направило в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн грн для выплаты надбавок молодым учителям – более 73 тыс. педагогов со стажем до 10 лет получат выплату в 21 020 грн.

Соответствующее решение было принято Кабинетом министров 3 марта 2020 года, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

“Кабмин направил в регионы субвенцию в размере 1 млрд 553 млн грн для выплаты надбавок молодым учителям. Более 73 тыс. педагогов со стажем до 10 лет получат выплату в 21 020 грн”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что выплата учителю составит 21 020 грн, что эквивалентно десяти прожиточным минимумам для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2020 года. Средства будут выплачиваться учителям по основному месту работы в учебном заведении. Выплата будет производиться в конце года, единоразово и в полном размере.

Выплату получат педагоги, которые по состоянию на 1 января 2020 года работали учителем и имели педагогический стаж до 10 лет включительно, имеют педагогическую нагрузку в 2020 году и продолжают занимать должность учителя.

По материалам УКРИНФОРМ
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